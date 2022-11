Die Stadt Rockenhausen erhält für den Ausbau des Radwegenetzes „Alte Welt“ Finanzhilfen des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Höhe von rund 616.000 Euro, wie die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (SPD) am Montag mitgeteilt hat. Sie kündigte an, dass der Landesbetrieb Mobilität in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid an die Stadt Rockenhausen versenden werde.

Mit dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ unterstützt der Bund die Länder und Kommunen beim Neu-, Um- und Ausbau von Radwegen, Radwegebrücken, Radabstellanlagen und fahrradfreundlichen Kreuzungen ebenso wie für die Instandsetzung vorhandener Radwege. Rockenhausen wird mit Hilfe dieses Programms an das überörtliche Radwegenetz angebunden. Es soll die bestehende Lücke schließen.

Fünf Kilometer Radweg werden ausgebaut

Insgesamt werden sechs verschiedene Abschnitte des Radwegenetzes „Alte Welt“ mit einer Gesamtlänge von fünf Kilometern in den Gemarkungen der Stadt Rockenhausen sowie den Gemeinden Dörrmoschel, Gehrweiler, Gundersweiler, Imsweiler und Rathskirchen verkehrssicher ausgebaut. Die Bezeichnung „Alte Welt“ bezieht sich auf die Region zwischen den Flusstälern des Glans, der Lauter und der Alsenz in der Nordpfalz.

Mit dem Radwegekonzept „Alte Welt“ wird eine Anbindung an das großräumige Radwegenetz des Landes Rheinland-Pfalz geschaffen. Die mit hochwertigen Radverkehrsanlagen ausgebauten Radwege in Nord-Süd-Richtung, überwiegend entlang der vorgenannten Flusstäler, werden durch eine Ost-Westverbindung optimal verknüpft. Damit soll eine Vernetzung der vier Landkreise Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Kusel und des Donnersbergkreises erreicht werden.