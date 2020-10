Von einer Unfallflucht in Rockenhausen berichtet die dortige Polizei. Am 19. Oktober war demnach gegen 16.40 Uhr eine 21-Jährige mit einem schwarzen Fiat Punto auf der Kreisstraße 37 vom Falkensteiner Hof in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, dem sie nach rechts ausweichen musste. Dabei wurde das rechte Vorderrad an Felge und Reifen beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Nach dem Unfallverursacher wird gesucht, die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06361 917-0.