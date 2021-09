Nachgeholt wird auch ein Konzert, das historische Größen des Pop und Rock auf die Bühne der Donnersberghalle bringen wird. Manfred Manns Earthband kommt nun nach mehrfachen coronabedingten Verschiebungen am 6. März 2022 zum Nachholtermin für den letztes Jahr ausgefallenen Auftritt. Und im Schlepptau haben sie eine echte Rock-Legende: Ten Years After.

Manfred Manns Earth hatte in den späten 60er und in den 70er Jahren Hits in Serie, von „Ha, ha said the clown“ über „Blinded by the light“ bis zu „Mighty Quinn“ und brachte Top-Alben auf den Markt wie „Nightingales and bombers“ oder „Solar fire“. Die Band spielt nicht zum ersten Mal im Donnersbergkreis, hat schon Konzerte in Rockenhausen und Kirchheimbolanden gegeben. Mit im Boot ist nach wie vor neben Manfred Mann selbst, der mittlerweile 80 Jahre alt ist, der Gitarrist Mick Rogers.

Ten Years After war in den 70er Jahren eine der führenden Rockbands mit ihrem inzwischen verstorbenen Gitarristen Alvin Lee. Sein Intro zum Top-Hit der Band „I’m going home“ ist legendär und Markenzeichen der Band. Mit Schlagzeuger Ric Lee und Keyboarder Chick Churchill sind noch zwei Gründungsmitglieder der Band dabei.

Karten für den früheren Termin im Jahr 2020 behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit, ansonsten gibt es Karten bei allen bekannten Vorverkaufstellen