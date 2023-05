Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenig Zeit, kaum Vorbereitung, eingeschränkte Treffen, Turniere im Online-Format und dennoch für die Weltmeisterschaften qualifiziert: Adrian Melzer und Gerrit Kunz, Neuntklässler der IGS Rockenhausen, treten Ende Mai bei der VEX Robotics World Championship, dem weltgrößten Roboterwettbewerb an. Ein weiteres Duo kann am kommenden Donnerstag in der Stufe VRC folgen.

Jahr für Jahr nehmen bei den Weltmeisterschaften mehrere 10.000 Teams aus rund 50 verschiedenen Ländern teil. 2020 ist der Cup – wie so vieles – ausgefallen. Das war für