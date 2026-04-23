Der außergewöhnliche Geburtstagswunsch eines 70-Jährigen aus Gerbach wurde am Wochenende Wirklichkeit – und es war ein voller Erfolg. Anstelle von Karaoke oder Kaffee und Kuchen erwartete die mehr als 60 Gäste eine Show des Robotik-Teams der IGS Rockenhausen, die „Rockies“. Das achtköpfige Team, angeführt von Teamleiter Heiko Baumann, baute seinen Roboter-Park auf, brachte alles zum Laufen und zeigte sich unermüdlich beim Vorführen und Erklären. Jeder Gast, der wollte, konnte selbst sein Geschick beim Steuern und Programmieren testen. Bereits beim Aufbau hatten die Schüler die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich gezogen.

Am Ende der Feier sammelten die Gäste eine Spendensumme von 1600 Euro. Geburtstagskind Gerhard Bauch war begeistert von der Initiative: „In jeder Hinsicht alle Erwartungen übertroffen! Gerne zur Nachahmung empfohlen, besonders für Einrichtungen und Gruppen, die ihre wertvolle Arbeit finanzieren müssen.“