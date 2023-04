Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der frühere Torhüter des ASV Winnweiler, Robin Assel, gilt als herausragender Spieler und angenehmer Zeitgenosse. Einen Gegenstand als Glücksbringer hat der gerade 27 Jahre alt gewordene Assel nicht. Dafür aber ein Ritual, mit dem er so manchen in Erstaunen versetzt.

Oberliga in Zweibrücken, Stipendium am College in Ohio, Verbandsliga in Winnweiler und Gau-Odernheim, nun Landesliga beim ambitionierten SV Gimbsheim: Der fußballerische Lebenslauf