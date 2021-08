Schon fast ein Jahr ohne Wettkampf. So ergeht es den Hobbyathleten der Kampfsportschule „Kickboxingteam-Kibo“ und somit auch Nationalmannschaftsmitglied Kiara Mager. Die 18-jährige Abiturientin will vorbereitet sein, wenn es weitergeht. Dann käme auch (endlich) wieder die Faust-Abschlag-Kombination mit ihrem Vater und Trainer zum Einsatz. Längst ist diese zum Ritual geworden.

Rückblick: Bayernpokal am zweiten Februar-Wochenende vergangenen Jahres. Mit dem Martial-Arts-Team Pfalz reiste Kiara Mager nach Coburg – und präsentierte sich in beeindruckender Frühform. Zweimal Gold und einmal Silber räumte die mehrfache Vizeweltmeisterin, Deutsche Meisterin und Worldcup-Siegerin ab. Einem erfolgreichen Jahr 2020 stand nichts im Wege.

Doch es sollte neben den „Top Ten Open“ der bis dato einzige Wettkampf bleiben – auch wenn zwischen Juni und Oktober Training unter Auflagen in der Kampfsportschule im Injoy Kirchheimbolanden und dessen Außenbereich möglich war. „Die Motivation hat schon ziemlich geschwankt“, gibt die Schülerin, die kurz vor dem Abitur am Nordpfalz-Gymnasium Kirchheimbolanden steht, zu.

Körperlich auf den Wettkampf-Neustart vorbereitet

Nach dem ersten Lockdown haben sich Mager und die restlichen Kampfsportschüler gefreut, die mit Matten ausgelegten Räumlichkeiten wieder nutzen zu können. „Das hat zwischenzeitlich gepusht, doch seit November sieht man leider kein Ende des Verbots“, so Mager, die immerhin kickboxspezifische Inhalte mit ihrem Vater und Trainer Sven sowie ihrem Bruder Fynn zu Hause trainieren kann. Der Dachboden im Hause Mager lässt grüßen. Darüber hinaus hält sich die Göllheimerin, die nach ihrem Abitur ein Sportstudium in Erwägung zieht, durch hohes intensives Intervall-Training fit: „Die Grundlagenausdauer muss da sein. Falls es irgendwann weitergeht, bin ich zumindest körperlich vorbereitet.“

Die mentale Vorbereitung auf einen richtigen Wettkampf, einen richtigen Gegner, fehlt dagegen aktuell. Diese beginnt für Mager ein bis zwei Stunden davor. „Meistens coache ich noch unseren Nachwuchs, ziehe mich dann aber rechtzeitig zurück und um“, betont die Kickboxerin, die in der Kampfsportschule auch fest als Trainerin der Minis (fünf bis acht Jahre) und Kids (neun bis zwölf Jahre) – aktuell über Onlinekanäle – fungiert. Laute, schnelle englischsprachige Hip-Hop-Musik hört Mager während ihres Aufwärmprogramms. Da schallt meistens Eminem über die kabellosen und schweißresistenten Kopfhörer in ihre Ohren. Schon damit pusht sich die 1,65 Meter große und 58 Kilogramm schwere Blondine auf.

Abschlagkombination als letzter Push

Abgerundet wird der mentale Fokus von einer ausgetüftelten Faust-Abschlag-Kombination unmittelbar nach der Kontrolle durch den Kampfrichter und vor dem „Fight“-Signal: Beide Fäuste, die gut in den Handschuhen verpackt sind, schlagen je einmal von oben, von unten und frontal auf die ihres Trainers und Vaters, ehe eine kurze und feste Umarmung das Ritual und den Motivationsschub vervollständigt. „Das machen wir vor jedem Kampf, vor jedem neuem Gegner. Das war schon immer so“, sagt Mager, die mit sechs Jahren schon früh mit dem Kickboxen begann.

Ganz anders sieht die Vorbereitung auf einen Wettkampf übrigens bei ihrem jüngeren Bruder Fynn aus. „Der schläft die meiste Zeit und liegt irgendwo in der Halle, meistens im Aufwärmraum. Trubel um ihn herum juckt ihn nicht“, berichtet sein Vater Sven, der ihn anfangs dafür noch kritisierte: „Ich hatte das Gefühl, er wäre nicht konzentriert, aber er braucht das einfach. Die Leute um ihn herum passen auf und lassen ihn schlafen.“ Für Kiara Mager kaum vorstellbar – sie will es laut, energiegeladen und fetzig. Hoffentlich bald wieder auch in der Praxis …

