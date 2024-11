Rittersheim immer noch ohne Ortsbürgermeister. Immerhin gibt es jetzt eine zweite Beigeordnete. Wie es jetzt weitergehen könnte erklärt der Büroleiter der Verbandsgemeinde.

In der 193-Einwohner-Gemeinde Rittersheim gibt es nach der jüngsten Gemeinderatssitzung weiterhin keinen Ortsbürgermeister. Allerdings hat sich Ratsmitglied Iris Schmittinger für das Amt der zweiten Beigeordneten zur Verfügung gestellt. Erster Beigeordneter ist Archibald Bernhard. Tristan Werner, Büroleiter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, äußerte sich am Dienstag gegenüber der RHEINPFALZ optimistisch, dass es mittelfristig eine Lösung für das seit der Kommunalwahl im Juni ohne Ortschef dastehende Dorf geben könnte.

Bei der Direktwahl am 9. Juni gab es keinen Bürgermeisterkandidaten. Der bisherige Amtsinhaber, Marc-Guido Ebert, war nicht mehr angetreten. Als Grund hatte er massive Konflikte in der Gemeinde genannt, die zu einer Spaltung in zwei Lager geführt hätten. In einem solchen Fall kann der Ortsbürgermeister in der konstituierenden Sitzung aus den Reihen der Ratsmitglieder gewählt werden. Doch niemand war bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Ebert blieb daher zunächst kommissarisch im Amt, jedoch nur bis nach der Sommerpause, was er zur Bedingung gemacht hatte.

Auch ein Nicht-Ratsmitglied käme in Frage

Seitdem liegt der Ball im Feld der Verbandsgemeinde. „Wir versuchen aktuell, gemeinsam mit der Kommunalaufsicht, konstruktiv auf die Gemeinde einzuwirken, um vielleicht doch noch jemanden für das Amt zu finden“, erklärte Tristan Werner. Auch jemand aus dem Ort, der kein Ratsmitglied ist, könnte in Frage kommen.

Sollte sich längerfristig niemand finden, wird die sogenannte Fremdverwaltung eingeleitet. Die Kommunalaufsicht beim Kreis würde damit die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde beauftragen, die diese Aufgabe an einen Beamten im gehobenen Dienst delegieren kann. Werner, der als Büroleiter selbst in Frage käme, sieht jedoch keinen unmittelbaren Zeitdruck: „Gemeinsam mit den beiden Beigeordneten können wir die Geschäfte vorerst weiterführen.“