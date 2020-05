Was wäre ohne ihn aus der Partnerschaft zwischen Kirchheimbolanden und der Gemeinde Ritten geworden? Die Frage wird erlaubt sein, wenn es gilt, den Rittener Altbürgermeister Ferdinand Rottensteiner aus Kirchheimbolander Sicht zu seinem 80. Geburtstag am Freitag zu würdigen.

Begründet worden war die Jumelage 1966 unter den Bürgermeistern Johann Pichler (Ritten) und Friedrich Bettenhausen, der von Beginn an seinen Nachfolger Lothar Sießl an seiner Seite wusste. In politisch rauen Zeiten war sie ein Akt der Solidarität mit dem um politische Autonomie und Wahrung kultureller Identität statt Assimilierung kämpfenden Südtirol; 95 Prozent der Rittener Bevölkerung sind bis heute deutschsprachig. Auf dem Hochplateau wurde die Partnerschaft seinerzeit dankbar als Ermutigung für das letztlich erfolgreiche Streben aufgenommen.

Danach jedoch wurde es ruhiger in den Beziehungen. Es war Ferdinand Rottensteiner, 1984 zum Bürgermeister der Gemeinde mit 17 Ortschaften gewählt, der ihr neuen Schwung einhauchte und regelmäßigen Austausch förderte. So geht der Rittener Stand auf dem Residenzfest auf seine Unterstützung zurück, ebenso, dass Musik- und Tanzgruppen vom Sonnenbalkon immer wieder für Glanzpunkte bei „Kerchemer“ Stadtfesten sorgten.

Mit den Gästen auf Wanderschaft

Wichtig war das auch insofern, als es in dieser Partnerschaft keine festen Strukturen wie Freundschaftskreise gibt, viel vom Engagement Einzelner abhängt. So wie von Hotelier Hans Mur, der jahrzehntelang volle Reisebusse von Kibo gen Klobenstein lenkte. Wobei die touristische Einbahnstraße dem überzeugten Europäer Rottensteiner gelegentlich auch Seufzer entlockte: Seine Rittener führen halt, wenn sie Urlaub hätten, so gern ans Meer ...

Auch in diesen Tagen sollte wieder ein Bus zur Partnerschaftsbegegnung auf dem Ritten starten. Corona machte einen Strich durch die Rechnung, und das Programm, an dem Ferdinand Rottensteiner noch im Februar mitgewirkt hatte, muss wohl für 2021 umgeschrieben werden. So lebt auch Kerchems Altbürgermeister Klaus Hartmüller vorerst in der Erinnerung an viele warmherzige Empfänge durch Rottensteiner. Immer gern und äußerst kundig ging der promovierte Historiker und Schulleiter mit Nordpfälzer Gästen auch auf Wanderschaft durch seine Heimat – seine Dissertation hatte er der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit auf dem Ritten gewidmet. Es sei ihm stets wichtig gewesen, diese alpenländische Kulturlandschaft vor gravierenden Eingriffen zu schützen, würdigt Hartmüller seinen Amtskollegen über gemeinsame 20 Jahre.

„Abstandswahrende“ Glückwünsche

Als Ferdinand Rottensteiner 2010 nach 26 Jahren im Bürgermeisteramt die Amtskette an Paul Lintner übergab, rissen seine Kontakte nach Kirchheimbolanden nicht ab, im Gegenteil. Kaum ein Fest hier, bei dem er nicht mit Freunden anstößt im fröhlichen Gedenken an alte Zeiten und auf eine gute, von den Jüngeren weitergelebte Zukunft der Partnerschaft.

Feste – die haben hier wie dort gerade Pause wegen Corona. Auch die große Feier zum 80. Geburtstag daheim in Südtirol muss daher vertagt werden. Der Jubilar, der selbst mit zehn Geschwistern aufwuchs, Vater von drei Kindern und Opa von sieben Enkeln ist, nimmt es gelassen. Viele „abstandswahrende“ Glückwünsche per Brief und Telefon sind ihm heute wohl dennoch sicher.