Alles begann auf einem Tanzfest: Rita und Alfred Unkelbach aus Eisenberg feiern am Sonntag Eiserne Hochzeit. Sie sind seit 65 Jahren miteinander verheiratet.

Alfred Unkelbach wuchs in Ebertsheim-Rodenbach auf und wurde mit 17 Jahren im Zweiten Weltkrieg in Italien stationiert, und zwar in Sizilien. „Gegen Kriegsende kam ich in russische Gefangenschaft nach Sibirien, wo ich vier Jahre bleiben musste“, erinnert er sich heute. Er habe dort auf dem Bau, im Wald und in einem großen Maschinenwerk in Katharinenburg, dem heutigen Jekaterinburg gearbeitet und habe keinerlei Misshandlungen erfahren. „Noch heute denke ich gerne an die herrlichen Winter in Sibirien zurück, 20 Grad kalt, Sonne und kein Wind – wunderschön“, sagt Unkelbach. Mit 25 Jahren sei er dann nach Rodenbach zurückgekehrt. „Mein Mitbringsel war Malaria, die ich mir in Italien eingefangen hatte und die mir bis heute manchmal Schwierigkeiten macht“, bemerkt er.

Ein Freund habe ihn dann zur Quirnheimer Erbsenkerwe mitgeschleppt, einer Tanzveranstaltung, zu der er alleine gar nicht gegangen wäre. Die Tanzveranstaltung sollte sein Leben verändern, denn dort lernte er Rita aus Ramsen kennen. „Wir besuchten uns fortan mit dem Fahrrad, bis ich mein Motorrad hatte“, erinnert sich der Rentner. Die Verlobung folgte zwei Jahre später. „Als ich meine Schwester im Schwarzwald besuchen und Rita mitkommen wollte, erlaubte das ihre Mutter nicht, da wir nicht verheiratet waren – das war damals so“, bedauert er und fügt hinzu: „Das hat unserer Liebe aber keinen Abbruch getan.“

Ein Radio und ein RHEINPFALZ-Abo

Zwei Jahre später wurde geheiratet. „Unsere ersten Ausgaben waren für ein Radio und das Abo für die RHEINPFALZ“ erzählt er lachend. Alfred habe dann als Angestellter in Grünstadt gearbeitet, Rita nähte zu Hause Gardinen für verschiedene Geschäfte. Das Ehepaar bekam einen Sohn und eine Tochter, die direkt nach Hochzeit ihrem Mann ins Ausland folgte. „Unsere Tochter hat schon in vielen Ländern gewohnt und wir haben sie fast in jedem Land besucht, beispielsweise in Korea, Amerika, Japan und China“, erzählt die Rentnerin. Überhaupt sei man gerne gereist, etwa mit dem Männergesangsverein, dem Alfred 30 Jahre lang angehörte, in die USA. Rita erinnert sich aber besonders gerne an den Aufenthalt in Korea . „Dort wird man als Grauhaarige besonders hofiert, man bekommt sogar im Bus noch Platz gemacht, wird mit Respekt und Achtung behandelt“, sagt sie. Auch die Lautsprecherdurchsage am Flughafen habe sie noch gut in Erinnerung: „Familien mit Kindern und ältere Leute durften zuerst einsteigen.“

Das Ehepaar bedauere, dass ihre Tochter so weit weg lebe, sei aber umso dankbarer, dass ihr Sohn und ihre Schwiegertochter im Umkreis wohnen und sich fürsorglich um die Eltern kümmerten. „Besonders seit Corona unseren Alltag bestimmt, machen sie alle Besorgungen für uns und sind immer für uns da“, betont sie.

„Die Welt ist kleiner geworden“

Dass die 89-Jährige und der 96-Jährige bis heute relativ fit sind, führen sie auf das jahrelange Kuren in den Abano-Thermen in Italien zurück. „Mein Mann konnte nicht mehr laufen und sollte operiert werden – damals sind wir zum ersten Mal nach Abano gefahren und danach konnte er wieder gehen – und das bis heute“, freut sie sich. Die Kuren seien zwar immer „Rosskuren“ gewesen, sehr anstrengend, aber auch sehr wirkungsvoll. Erst seit rund fünf Jahren fahren sie nicht mehr hin. „Wir haben Italien mit dem Schwarzwald getauscht und fahren jetzt gerne nach Tonbach“, verrät Unkelbach. Die Welt sei kleiner geworden im Alter und durch Corona noch mehr eingeschränkt. „Aber wir haben unseren Garten und eine gute Nachbarschaft und hoffen, nach Corona auch wieder nach Tonbach fahren zu können“, meint er. Die Eiserne Hochzeit feiert das Ehepaar im kleinen Kreis.