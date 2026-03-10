Im Urlaub kommt die Hiobsbotschaft: Die Rückkehr nach Israel ist für Nadia, Lana und die Zwillinge derzeit unmöglich. Für die Familie gibt es weder ein Vor noch ein Zurück.

Eigentlich sollte es die langverdiente Auszeit vom Krieg und den Beschüssen in der Heimat sein. Eine Chance, seit langer Zeit endlich ein paar Tage mit der Familie in Ruhe und vor allem in Frieden zu verbringen – fernab von dauerhaftem Sirenengeheul, Warnmeldungen zu Raketenbeschüssen und Schutzbunkern, die sonst den Alltag von Jamill Sabbaghs Schwester, ihrer Tochter und deren Kindern prägt. Doch nachdem sich der Konflikt im Nahen Osten verschärft hat, sitzt die israelische Familie in Deutschland fest.

Eine Situation, die vor allem Jamill Sabbaghs Schwester Nadia (59) und Tochter Lana (33) belastet. Am 25. Februar reisten sie zusammen mit Lanas Kindern Maya und Magd (beide 5) nach Brüssel, um in den Niederlanden eine weitere Schwester von Jamill Sabbagh zu besuchen. Nach einer Woche sollte es zurückgehen. Doch nach nur drei Tagen in Europa kam der Krieg. Seitdem gibt es weder ein Vor noch ein Zurück: Zahlreiche Lufträume über Nahost sind seit der Eskalation zwischen dem Iran, Israel und den USA gesperrt. „Der Flug wurde sofort storniert, das Geld zurückgezahlt“, berichtet die junge Mutter. Wann es zurückgeht, weiß sie noch nicht.

Ein Leben geprägt von Krieg

„Uns geht es hier natürlich gut, aber mit unseren Gedanken sind wir Zuhause in Israel bei unseren Ehemännern, bei unseren Verwandten und Freunden“, beschreibt die 33-Jährige. Absehbar sei die Situation für die Familie nicht gewesen. Die ersten Urlaubstage gestalteten sich normal, „wir waren noch shoppen, weil wir vorhatten, nach einer Woche wieder zurückzufliegen“, berichten die Frauen. Kaum seien sie am Abend des 27. Februars von ihrem Ausflug zurückgekehrt, kam schon die Hiobsbotschaft. Seitdem bemühen sich die Erwachsenen darum, die Normalität so gut es geht zu erhalten – zum Wohle der Kleinsten, erzählt Lana: „Sie wissen bis jetzt nicht, dass zuhause geschossen wird.“

Zu tief sitzt das Trauma, das Unruhen, unterschiedliche Kriege und Angriffe auf Israel in den vergangenen Jahren mit sich gebracht haben. Denn Lana und ihre Familie lebten bis vor anderthalb Jahren im Norden des Landes nur unweit von der libanesischen Grenze entfernt – genau dort, wo die Raketen der Hisbollah immer wieder einschlugen. Weil es allerdings keinen mittlerweile gesetzlich vorgeschriebenen Schutzraum gab, zog die Familie zu Lanas Mutter für anderthalb Jahre in einen Kellerraum. „Der ganze Umzug ist für die Kinder mit Raketenbeschuss verbunden und der Alarm hat nicht aufgehört“, sagt Jamill Sabbagh.

Kita-Bunker und Digitalunterricht

Im Alltag ließen sich die Kinder nicht vollkommen abschirmen. „Jeder hat diese Frühwarn-App auf dem Handy, die auch Mitten in der Nacht losgeht und vor Angriffen warnt“, erklärt die Familie. Dann muss es schnell gehen: Es bleiben nur 15 Sekunden, um einen Schutzbunker aufzusuchen. „Und wenn die Abwehrraketen nach einer Zeit starten, wackeln die Wände als wenn ein Düsenjet neben dem Haus ist“, so Sabbagh weiter.

Der Schulunterricht läuft aufgrund des ständigen Alarms schon seit Monaten nur noch online. Auch der Kindergartenbesuch ist derzeit für zwei Stunden digital zugänglich. Gearbeitet werden darf ohnehin nur noch dort, wo Schutzbunker in unmittelbarer Nähe sind. Wer keinen hat, muss zuhause bleiben. Immerhin werden finanzielle Einbußen von der Regierung weitestgehend aufgefangen. Menschen, die systemrelevante Berufe ausüben, wie Lana als leitende Pharmazeutin der Krankenhausapotheke oder Nadia als Krankenschwester, bleiben hingegen in ihren Jobs, werden aber an sicherere Einsatzorte mit Schutzräumen versetzt. Um arbeitende Eltern zu entlasten, seien Kita-Gruppen in den Schutzbunkern unter dem Krankenhaus eingerichtet worden. „Hinzu kommt, dass Israel jederzeit Menschen als Reservisten einzieht, darunter oft auch Krankenpfleger und Ärzte. Die Arbeit von ihnen muss wiederum aufgefangen werden“, ordnet Sabbagh ein. Deswegen herrschte für Nadia und Lana fast zwei Jahre eine Urlaubssperre. Dass sie im Februar nun doch nach Europa fliegen konnten, sei dem Zufall geschuldet: Der Urlaub war bereits vor Monaten genehmigt worden.

„Gibt es hier einen Schutzbunker?“

Wie sehr das Leben von den Kindern von diesen Erfahrungen geprägt ist, habe sich in Tel Aviv am Flughafen gezeigt. „Eigentlich war alles ruhig, aber die Kleine wollte beim Einsteigen ins Flugzeug plötzlich wissen, ob das Flugzeug auch einen Schutzraum hat, für den Fall das etwas passiert“, berichtet die Mutter. Auch in der Wohnung der Verwandten in den Niederlanden habe sie sich nach einem Schutzraum erkundigt. Als Sabbaghs Schwager ihr erklärte, dass diese im sechsten Stock eines Mehrfamilienhaus und noch dazu in den Niederlanden nicht existierten, habe die Fünfjährige geantwortet: „Dann erzähle ich dir, wie es geht: Du nimmst die Hände über den Kopf und kniest dich vors Sofa. Nicht herumlaufen! Das haben wir so im Kindergarten gelernt.“

Um die Kinder mit der aktuellen Situation in der Heimat nicht weiter zu verunsichern, verfolgt die Familie die Nachrichtenlage meist über das Handy, beschwichtigt doch zufällig wahrgenommene Bilder und Filmaufnahmen mit den Worten, dass es sich dabei um einen Spielfilm und nicht um die Realität handele. Auch Mayas Bruder Magd erkundigt sich trotz seiner jungen Jahren häufiger, ob das Gesehene „echte oder KI-generierte Aufnahmen“ seien. Jamill Sabbagh weiß: „Es ist immer dasselbe Thema, dass die beiden beschäftigt.“

Wollen nur Frieden

Vollständig abschirmen ließen sich die Kinder trotz aller Bemühungen aber auch im Ausland nicht, obwohl die Familie derzeit viel unternimmt, beispielsweise das Technikmuseum und Sealife in Speyer und die Gartenschau mit Dinoausstellung in Kaiserslautern besucht. „Die Kleine kennt die Telefonnummer ihres Vaters auswendig, ruft manchmal einfach an, ohne zu fragen“, sagt ihre Mutter. Dabei habe ihr der Papa erklärt, dass es aufgrund des Kriegs besser sei, erst einmal in Deutschland zu bleiben. „Noch einige Stunden nach dem Telefonat hat Maya gefragt, ob ihr Papa überhaupt zuhause sicher ist.“ Und die Kinder bemerkten einen deutlichen Unterschied zur Heimat. Der kleine Magd wolle wegen des Krieges nicht unbedingt nach Hause. Maya hingegen vermisst ihren Vater, sendet ihm per Whatsapp viele bunte Herzen.

„Wir sagen, sie können solange bleiben, wie sie wollen. Andere israelische Familien sitzen in Hotels fest und ihnen entsteht ein finanzieller Schaden“, macht Sabbagh deutlich. Bei ihnen zuhause könnten sich seine Schwester, Nichte und Kinder wie zuhause fühlen. Dennoch ist die Sehnsucht nach der Heimat groß: „Täglich beobachten wir Flugrouten“, sagt Lana. Trotz abgeschlossener Versicherung fühlt sich die Familie im Stich gelassen. Für den Rücktransport fühlt sich aufgrund der unsicheren Lage derzeit niemand zuständig. Deswegen sucht die Familie eigenständig nach einer sicheren Flugroute über Athen. Gleichzeitig wollen Nadia und Lana mit den Kindern unterwegs nichts riskieren: „Wir hoffen einfach, dass es bald vorbeigeht. Wir wünschen uns einfach eine Pause von dem Krieg.“ Gleichzeitig ist Lana bereits etwas ernüchtert. Sie sei zwar zuversichtlich, dass der Krieg enden würde. „Die Frage ist nur: Ist es auch dauerhaft.“