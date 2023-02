Gleich zweimal war am Wochenende der Narrengaul in Rennlaune, ehe auch noch der Nachwuchs bewies, dass es um die Fasnacht in Rüssingen bestens bestellt ist. Bei den Sitzungen herrschte jedenfalls allerbeste Laune.

Foto: Dell Sitzungspraesident Peter Kimmel Foto: Dell Elferrat Foto: Dell Dunnerschbejer Wildsaufetzer Foto: Dell Dunnerschbejer Wildsaufetzer Foto: Dell Linus Kimmel gab einen Vorgeschmack auf die Jugendsitzung der Narrenfohlen. Foto: Dell Duo im Zweiegespraech: Etienne Griebe und Fabian Klar. Foto: Dell Die Narrengaulgarde Foto: Dell Rischinger Hexe Foto: Dell Rischinger Hexe Foto: Dell Crazy Girls Foto: Dell Crazy Girls Foto: Dell Beim Fettnaepfchen wurde die Dorf - und Weltpolitik behandelt. Foto: Dell Auch Fastnachter aus Morschheim, Hettrumesien (Foto) und Gruenstadt gaben sichein Stelldirchein. Foto: Dell Foto 1 von 14

Die Mitwirkenden

Elferrat um Sitzungspräsident Peter Kimmel

Narrengaulgarde: Alina Erb, Victoria Kasper, Annika Pittelkow, Miriam Hoppe, Pia Horn (Einstudierung: Michelle Hoppe)

Narrenfohlen:

Linus Kimmel, Lena Schätzler, Leonie Schätzler, Lukas Keller, David Keller Rischinger Hexe:

Steffi Horn, Steffi Laufer Sandra Ullmer Angelika Kuhn, Tanja Schönfeld, Simone Fröhlig-Best, Corinna Kaiser, Marika Kasper, Sandra Kimmel, Uli Griebe, Nicci Schmidt Rasp, Hanna Gelbert Zwiegespräch: Etienne Griebe, Fabian Klar Crazy Girls: Sandra Ullmer, Corinna Kaiser, Sarah Bregulla, Simone Fröhlig-Best, Uli Griebe, Marika Kasper Büttenrede: Linus Kimmel Theatersketch Fettnäpfchen:

Christian Horn , Sandra Kimmel, Thomas Raichle, Christa Heun, Matthias Nabinger, Marcus Weder, Britta Spanier, Trainerin Sybille Raichle Duo

: Christian Horn, Fabienne Stenger-Klein Narregaulballett: