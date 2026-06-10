Die Nachwuchsfahrer des RV sichern sich Rang drei in der U13-Teamwertung. Die Anforderungen bei der dreitätigen Allgäu Tour waren anspruchsvoll.

Der Radfahrer-Verein Bolanden war mit fünf Nachwuchsfahrern bei der dreitägigen Allgäu Tour vertreten. Die Rundfahrt durch das Oberallgäu zählt zu den renommiertesten Nachwuchsveranstaltungen im deutschen Straßenradsport und lockte zahlreiche Talente aus dem gesamten Bundesgebiet an den Start. Für den RV Bolanden gingen Valentin Rieser (U11), Felix Bierling, Luca Giro, Constantin La Cava (alle U13) und Raphael Ollig (U15) ins Rennen. Betreut wurde das Team wie gewohnt von Trainer Hermann Schäffer.

Zum Auftakt wartete am ersten Tag das traditionelle Bergrennen von Rettenberg nach Hinterberg auf die jungen Sportler. Auf den 2,4 Kilometern mit rund 220 Höhenmetern und einzelnen Steigungsabschnitten mit bis zu 14 Prozent waren von Beginn an Kletterstärke, Ausdauer und ein gutes Renntempo gefragt. Bereits hier sollten die ersten wichtigen Abstände für die Gesamtwertung herausgefahren werden.

Hohes Tempo, zahlreiche Zwischenspurts

Am zweiten Tag folgte das Rundstreckenrennen um Vorderburg. Der sechs Kilometer lange Kurs mit jeweils 105 Höhenmetern pro Umlauf verlangte den Fahrern mit einem anspruchsvollen Streckenprofil und weiteren Anstiegen einiges ab. Zusätzliche Bergwertungen sorgten für ein hohes Tempo und zahlreiche Zwischenspurts.

Den Abschluss bildete das Rundstreckenrennen in Sonthofen. Auf der 3,6 Kilometer langen, ebenfalls sehr bergigen, Streckenführung über Hofen und Margarethen waren nochmals Kraftreserven, Konzentration und taktisches Geschick gefragt, bevor die Sieger der Gesamtwertung feststehen sollten.

Anspruchsvolle Strecken

Alle Fahrer des RV Bolanden zeigten über alle drei Renntage hinweg engagierte Leistungen in ihren Altersklassen. Sie behaupteten sich auf den anspruchsvollen Strecken gegen starke Konkurrenz und sammelten wichtige Erfahrungen auf nationalem Niveau. Besonders erfreulich war dabei der Bronzerang in der U13-Teamwertung. Die drei Fahrer mussten sich einzig dem SC Berlin und dem gastgebenden RSV Sonthofen geschlagen geben. Ein Ergebnis, welches die geschlossene Mannschaftsleistung der RVB-Fahrer Felix Bierling, Luca Giro, Constantin La Cava über alle Etappen hinweg unterstrich.

Für die jungen Athleten war diese Teilnahme an einem weiteren Mehrtagesrennen mit hochkarätig besetztem Teilnehmerfeld ein besonderes Erlebnis und ein wichtiger Baustein ihrer sportlichen Entwicklung.

Der Trainer war zufrieden

Trainer Hermann Schäffer zeigte sich mit dem Abschneiden seiner Schützlinge sehr zufrieden: „Alle Fahrer haben großen Einsatz gezeigt und den RV Bolanden hervorragend vertreten. Die Erfahrungen, die sie bei einer solchen Veranstaltung sammeln können, sind für ihre weitere Entwicklung sehr wertvoll.“

Neben den sportlichen Leistungen wird den Teilnehmern auch die besondere Atmosphäre der Allgäu Tour in Erinnerung bleiben. Nach diesen positiven Eindrücken blickt das junge Team motiviert auf die kommenden Rennen der Saison.