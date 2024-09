Was für ein Ansturm! Zeitweise musste die Zufahrt zum Deutschen Sandsteinpark an der Uferstraße gesperrt werden bei „Stein trifft Classic“. Weil so viele Oldtimerfreunde die Veranstaltung zu schätzen wissen, soll im kommenden Jahr womöglich das Gelände erweitert werden.

Teilnehmer und Besucher strömten erneut in Scharen nach Alsenz. Parkplätze im Ort waren Mangelware. Obwohl es erst eine Stunde später losging, war der Park um 10 Uhr bereits zu drei Vierteln voll geparkt mit liebevoll gepflegten Oldtimern – Fahrräder, Motorräder, Autos und Traktoren. Die „alten Vehikel“ stauten sich bei der Anfahrt in die Uferstraße zurück bis zur B48. Zeitweise musste die Zufahrt gesperrt werden – was einige Oldtimerfahrer verärgerte –, weil kein Platz mehr in dem im Vorjahr schon erweiterten Gelände zur Verfügung stand.

Und wegfahren wollte niemand – nicht zuletzt, weil es sich unter den schattenspendenden Bäumen im Park gut aushalten ließ. Der Veranstaltungsort im malerischen Park wird von den Besuchern stets gelobt. Die Nordpfalzmusikanten, dirigiert von Tanja Schneider, sorgten für die musikalische Untermalung, während rund 20 Helfer des Kindergartenfördervereins Goldesel die Gäste bewirteten. Am Abend waren sämtliche Getränke und Speisen ausverkauft.

Die Porsches kommen besonders gut an

Zu den Besuchern zählte der Feilbingerter Heinz Christmann, der mit seinem Opel-Blitz-Pritschenwagen und 26 rheinland-pfälzischen Steinsorten anreiste. Er nutzte das Treffen, um sich mit Kollegen auszutauschen. Zwei Besucher aus Kaiserslautern waren zum ersten Mal dabei und lobten die Veranstaltung: „Hier ist es wirklich wunderschön, wie in einem Kurpark. Uns gefällt’s beim ersten Mal wirklich gut.“ 150 Motorräder, 30 Traktoren und rund 300 Autos waren zu sehen, darunter viele Porsches, wie der 911er, die besonderen Anklang fanden.

Die weitesten Anreisen hatten die Teilnehmer des belgischen „Solex Club“, die mit ihren Fahrrädern mit Hilfsmotor bis zu 30 Kilometer pro Stunde erreichten. Auch die Opel-Fahrradgruppe um Norbert Hauer war wieder vertreten und führte ihre Hochräder vor. Der Oldtimer-Stammtisch Alsenz-Obermoschel plant, für das nächste Jahr zusätzliche Erweiterungsflächen für „Stein trifft Classic“ zu prüfen.