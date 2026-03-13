Für den SV Kirchheimbolanden geht es in der Landesliga auswärts weiter. Der Trainer warnt vor dem Gegner. Die zuletzt siegreiche Elf kann aber nicht auflaufen.

Fußball-Landesligist SV Kirchheimbolanden peilt am Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim Aufsteiger SV Winterbach den nächsten Dreier an. Spielertrainer Timo Riemer wird vielleicht mit einer etwas erneuerten Startelf in die Partie gehen müssen.

Die Residenzstädter haben sich mit einer kleinen Siegesserie wieder auf den achten Tabellenplatz katapultiert. Der Ligaverbleib ist so gut wie sicher. Mit 25 Punkten liegen die Kirchheimbolander derzeit allerdings schon zehn Zähler hinter dem derzeitigen Zweiten VfR Baumholder. „Wir wollen noch so viele Partien wie möglich gewinnen“, sagt Riemer, der bereits für die kommende Saison zugesagt hat.

Siegreiche Elf muss umgebaut werden

Mit einem Sieg in Winterbach könnten die Kirchheimbolander in der Tabelle erneut ein bis zwei Ränge gut machen. Allerdings muss Riemer die siegreiche Elf der letzten Partie gegen die Sportfreunde Bundenthal (4:0) wohl umbauen. Die Akteure Thomas Rothecker und Rico Sprenger stehen dem SVK aus privaten Gründen am Sonntag nicht zur Verfügung. „Und hinter zwei bis drei Spielern stehen noch Fragezeichen, weil sie angeschlagen sind“, sagt der SV-Coach.

Der SV Winterbach belegt vor der Partie den zwölften Tabellenrang, hat drei Punkte Vorsprung auf den Ligaviertletzten TSC Zweibrücken und liegt sechs Zähler vor dem Drittletzten SV Hinterweidenthal, der, wenn es am Saisonende schlecht läuft, Stand jetzt absteigen müsste. Doch Timo Riemer will den nächsten Gegner keineswegs unterschätzen. „Der Platz ist ganz eng, gegen Winterbach und vor allem in Winterbach zu spielen, ist doch sehr eklig. Die sind gerade zu Hause eine kleine Macht, haben da schon ganz viele ihrer 21 Punkte geholt“, sagt der Kirchheimbolander Coach, der in der Nähe des nächsten Auswärtsgegners aufgewachsen ist und die Gegend gut kennt. Tatsächlich haben die Winterbacher zu Hause bislang viermal gewonnen und drei Unentschieden geholt. Nur zweimal ging der Neuling als Verlierer auf eigenem Geläuf vom Platz.

Kampf annehmen

„Wir müssen dort schon den Kampf annehmen. Mit Elias Pfenning haben die Winterbacher im Angriff zudem einen Spieler, der auch schon ganz schön viele Tore in dieser Saison erzielt hat. Da müssen wir wirklich höllisch aufpassen“, sagt Timo Riemer. Der 22-jährige Pfenning ist tatsächlich bislang einer der auffälligsten Akteure in der Landesliga. Der Winterbacher Torjäger hat in dieser Saison bereits 16 Treffer erzielt. Damit liegt er in der Landesliga-Torschützenliste auf Rang zwei hinter Simon Hauk. Der Akteur der SG Rieschweiler hat schon 28-mal getroffen. Wer bislang der erfolgreichste Goalgetter des SV Kirchheimbolanden ist? Felix Reißmann, der bislang sieben Tore auf dem Konto hat.

Das Hinspiel gegen den SV Winterbach gewannen die Kirchheimbolander knapp mit 2:1. Aber schon damals taten sich die SV-Spieler doch ziemlich schwer gegen den Liganeuling, der in der Vorwoche beim SV Rodenbach eine 0:5-Klatsche einstecken musste, aber eine Woche zuvor eben auf eigenem Platz den TuS Bedesbach-Patersbach mit 2:0 gewonnen hat. „Wir wollen natürlich die drei Punkte auch in Winterbach holen, aber die Jungs wissen, dass sie dafür wohl wieder ans Limit gehen müssen“, sagt Timo Riemer. Nach der Partie in Winterbach wartet auf den SVK dann das Heimspiel gegen den SV Hinterweidenthal und vor Ostern dann die schwere Auswärtspartie beim Spitzenreiter SC Hauenstein.