Wer auf die Bahnstrecke von Worms nach Mainz, über Alzey, angewiesen ist, muss in den kommenden Monaten mit Einschränkungen rechnen. Durch die Vollsperrung der Riedbahn, die von Mannheim nach Frankfurt führt, wird ab sofort ein Sonderfahrplan für die Strecke nach Mainz gelten. Die Sperrung wird voraussichtlich fünf Monate dauern. Aus Rücksicht auf den Güterverkehr wird es in diesem Zeitraum ab etwa 22.30 Uhr täglich keinen Personenverkehr zwischen Worms und Mainz mehr geben. Der Betrieb wird dann auf Schienenersatzverkehr umgestellt. So können laut einer Mitteilung des Zweckverbands ÖPNV weitere Einschränkungen tagsüber vermieden werden. Bis zum Ende der Maßnahme wird es neue Linienführungen geben. So fährt etwa die S6 nun stündlich von Mannheim über Worms und Mainz nach Wiesbaden. „Mit Sorge betrachtet der Zweckverband ÖPNV die gleichzeitige Sperrung der Riedbahn und der Rheinhessenbahn zwischen Monsheim und Eppelsheim südlich von Alzey bis Mitte Dezember“, heißt es weiter in der Mitteilung. Dort würden Sanierungen aufgrund von Dachsbauten entlang der Strecke notwendig. Auch der Verkehr zwischen Eppelsheim und Alzey beziehungsweise Armsheim würde eingeschränkt. Sorge hat der Verband dabei vor allem mit Blick auf die benötigten Busfahrer für den Ersatzverkehr. Die Auswirkungen würden sich erst dann bemerkbar machen, wenn der Bedarf Ende August mit dem Ende der Schulferien deutlich ansteige. „Jetzt zu erklären, man werde dann die nötige Anzahl an Buspersonal haben, erscheint doch etwas voreilig“, macht Verbandsdirektor Michael Heilmann deutlich.