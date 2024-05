Die neue Werkstatt, die das Diakoniewerk Zoar in Kirchheimbolanden baut, nimmt langsam Gestalt an. Am Donnerstag war Richtfest.

Reime hoch oben auf dem Baugerüst, zerbrochenes Glas und die weit über das Gebäude erhobene Richtkrone gab es am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße zu bestaunen. Es wurde Richtfest für die neue Werkstatt gefeiert, die das evangelische Diakoniewerk Zoar in Kirchheimbolanden baut.

Auf dem Gelände am alten Bahnhof sollen Menschen mit Einschränkungen arbeiten und leben können. Die Wohnungen will Zoar im nächsten Arbeitsschritt bauen. Bei leichtem Regen begrüßte Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr die Gäste unter den aufgebauten Zelten. Landrat Rainer Guth lobte 16 Monate nach der Grundsteinlegung, dass die Verantwortlichen den Kreis nicht in Ost und West aufteilen, sondern rund um den Berg herum denken würden. Außerdem bedankte er sich bei allen Helfern. Stadtbürgermeister Marc Muchow dankte dem Diakoniewerk für sein Engagement und betonte die regionalen Partner des Projekts.