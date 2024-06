Am 13. Juli darf wieder für den guten Zweck gelaufen werden: Das „Aktionsbündnis für Kinder“ aus Oberwiesen organisiert zum dritten Mal seinen „Rhoihesse-Palz Laaf“. Mit zwei Streckenlängen findet der Benefizlauf in diesem Jahr für alle Bevölkerungsgruppen statt.

Wie lang sind die Laufstrecken und wer kann teilnehmen?

Jeder kann mitlaufen. Die große Strecke geht über 8,5 Kilometer, die kleinere über 4,5 Kilometer. Die kürzere Distanz verläuft auf ebener Strecke und breiten Wegen. Diese ist damit ideal für Familien mit Kindern. Zum ersten Mal wird der Lauf auch inklusiv angeboten.

Wo und wann genau wird gestartet und wo ist das Ziel?

Gestartet werden kann am Samstag, 13. Juli, in der Zeit zwischen 9.30 und 16.30 Uhr am Sportplatz in Bechenheim. Zieleinlauf ist an der Gemeindehalle in Oberwiesen. Zwischen 12 und 17 Uhr verkehrt halbstündlich und kostenfrei ein Shuttle-Bus zwischen Oberwiesen und Bechenheim.

Wo und bis wann kann ich mich anmelden und wie hoch sind die Startgebühren?

Die Anmeldefrist läuft bis zum 30. Juni. Die Standard-Startspende beträgt 15 Euro. Für 25 Euro beinhaltet diese zusätzlich ein personalisiertes Laufshirt. Registrieren kann man sich per Mail unter info@aktionsbuendnisfuerkinder.de

An wen geht die Spendesumme?

Der Erlös kommt Kinder zugute, die in der Uni-Klinik Mainz nach einer Krebserkrankung oder Amputation eine Sport-Orthese benötigen. Die Kosten für diese Orthesen werden nicht von der Krankenkasse getragen.