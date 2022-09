3269,56 Euro lautete am Ende der Gesamterlös des ersten Rhoihesse-Palz-Laaf, den der Verein Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland in Kooperation mit Caroline Pitzschke und Stephan Reiser im Juli veranstaltet hatte. 71 Teilnehmer jeder Altersgruppe, die die Strecke gelaufen oder gewandert waren, hatten teilgenommen.

Der Erlös wurde für eine Ferienfreizeit für Kinder aus dem Ahrtal genutzt. In dieser Freizeit drehte sich alles um das Thema Wasser, damit die Kinder ihre traumatischen Erlebnisse besser verarbeiten und im besten Fall die entstandene Angst vor Wasser verlieren. Aktionsbündnis-Vorsitzende Janine Malkmus zeigte sich glücklich über Teilnehmerzahl und Sponsorenengagement „und dass damit vielen Kindern eine Zeit ermöglicht werden konnte, in denen sie ihre Ängste und eventuell entstandene Traumata spielerisch verarbeiten konnten“.