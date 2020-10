Schaurig schön sind die Kürbisbilder, die wir bisher eingesendet bekommen haben: von gruseligen Fratzen über Tiere bis hin zu Minions ist alles mit dabei. Noch bis zum 29. Oktober können Sie bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Schicken Sie die Bilder Ihrer kreativen Kürbis-Laternen mit Name und Wohnort per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de oder als Nachricht über unsere Facebookseite.

Die zehn interessantesten Bilder werden von der Redaktion ausgewählt und in der Zeitung veröffentlicht. Der Siegerkürbis wird in einer Facebook-Abstimmung ermittelt. Wer die meisten Likes erhält, gewinnt. Zu gewinnen gibt es fünf Karten für den Ausflug des Schreckens in Breunigweiler im Oktober 2021, eine RHEINPFALZ-Thermoskanne und zwei RHEINPFALZ-Thermosbecher sowie einen RHEINPFALZ-Rucksack. Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.