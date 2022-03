Schmerzen und Blockaden – die Schulter kann allerhand Schwierigkeiten machen. Bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde holten sich Leser am Donnerstag Rat bei Chefarzt Frank Müller-Bongartz und Oberarzt Jan Breivik.

Ein Sehnenabriss macht derzeit einem Leser zu schaffen, der sich per E-Mail an der RHEINPFALZ-Sprechstunde beteiligte. Trotz wochenlanger Krankengymnastik, so der Leser, verspüre er bisher keinerlei Besserung. Die Schmerzen hielten an. „Das Alter“, so Oberarzt Jan Breivik, spielt bei diesem Heilungsprozess eine wesentliche Rolle. Die Grenze für eine Sehnenoperation und Naht liege im Schnitt bei einem Lebensalter von etwa 70 Jahren, ab dann sei die Heilungsprognose nach diesem Eingriff deutlich schlechter als bei jüngeren Menschen. „Allerdings gibt es natürlich eine große Bandbreite, was die körperliche Verfassung der Patienten dieser Altersklasse anbelangt“, sagt der Oberarzt.

Den Weg über die konservative Therapie in Form von Krankengymnastik halte er in jedem Fall für sinnvoll. Wenn sich allerdings keinerlei Besserung zeige und der Patient weiterhin große Beschwerden hat, dann müsse man in Anbetracht des Alters auch über eine Schulterprothese nachdenken. Mit diesem speziellen Gelenkersatz könne man die Belastung der Sehnen und damit die Schmerzen verringern. „Man empfiehlt den Gelenkersatz aber erst ab einem bestimmten Lebensalter, denn Schulterprothesen können nicht oft ersetzt werden“, so Breivik.

Kalkschulter kann von alleine verschwinden

Arthrose war ein Thema, das einige Leser an Chefarzt Müller-Bongartz herantrugen. „Zwei über 80-jährige Damen schilderten, dass sie trotz Schmerzmittel und Cortison ständig Schmerzen haben und oft sogar deshalb nicht schlafen können“, erklärt Müller-Bongartz. Bei einer der Anruferinnen kommt hinzu, dass sie wegen einer vorgeschädigten Niere ohnehin beim Einsatz von Schmerzmitteln vorsichtig sein muss. In diesen Fällen geht die Empfehlung der Chirurgen klar in Richtung Gelenkersatz. „Da gibt es auch keine Altersgrenze, ich habe auch schon über 90-jährigen Patienten ein Kunstgelenk eingesetzt.“ Ziel dabei sei immer Schmerzfreiheit und damit eine bessere Lebensqualität. „Auch wenn die Lebenszeit begrenzt sein sollte, sollte es das Ziel sein, sie ohne Schmerzen zu verbringen“, sagt Müller-Bongartz.

Eine Kalkschulter, die seit Jahren immer wieder Beschwerden bereitet, welche aber nach Cortisonbehandlungen auch immer wieder nachlassen, beschäftigte eine weitere Leserin. Ob es nicht sinnvoller wäre, irgendwann zu operieren und dann Ruhe zu haben, wollte sie von den Medizinern wissen. Das sei, so Breivik, wie in vielen anderen Fällen auch eine Frage des Leidensdrucks. „Wenn die Patientin alle paar Jahre eine kurze Phase überbrücken muss, dann kann eine Operation wohl vermieden werden“, sagt er. Zumal es immer wieder vorkomme, dass sich diese Kalkschulter – dabei setzen sich Verkalkungen in den Sehenen fest und führen zu schmerzhaften Reizungen – von alleine wieder verschwindet.

Arm immer bewegen

Allerdings könnten Kalkschultern auch extrem schmerzhaft sein und sich weder mit Cortison noch mit Schmerzbehandlungen bessern. Dann sei es aber auch meist so, dass die Patienten selbst die Operation dringend wollen.

In jedem Fall müsse darauf geachtet werden, dass man nicht, um dem Schmerz auszuweichen, wochen- oder gar monatelang jegliche Bewegungen des Armes vermeide. „Dann versteift der Arm möglicherweise und die Muskulatur baut sich ab“, erklärt Breivik. Und wenn dann doch ein Kunstgelenk nötig wird, sei fehlende Muskulatur in jedem Fall ein Nachteil.