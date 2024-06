Pferdesport, Leichtathletik, Tischtennis, Kickboxen, Schach oder Radsport: Die Mischung bei den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zu den RHEINPFALZ-Sportlern des Jahres 2023 ist vielfältig. Alle haben auf ihrem Gebiet Bestleistungen gezeigt, Siege gefeiert oder auch Überraschungen geschafft. Wer hat Sie am meisten beeindruckt? Stimmen Sie für Ihre Favoriten und gewinnen Sie ein iPad.

Das Jahr 2023 ist nun schon seit einiger Zeit Geschichte. Nicht aber die Geschichten, die der Sport im vergangenen Jahr geschrieben hat. Nun kommt die Zeit, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften für das Geleistete auszuzeichnen. Und das wollen die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis auch in diesem Jahr wieder tun, wobei Sie als Leserinnen und Leser wieder ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben – mit der Wahl Ihrer Favoriten.

Nachdem Sie als Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ Ihre Vorschläge für Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften gemacht haben – dafür ein großes Dankeschön – hat die Sportredaktion gemeinsam mit dem Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises die Endauswahl getroffen, welche Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften zur Wahl stehen. Da in diesem Jahr eine ungewöhnlich große Zahl von Sportlern, die nominiert waren, nicht teilnehmen wollen, haben wir uns entschieden, bei den Frauen nur vier Kandidatinnen zur Wahl zu stellen, bei den Männern sind es gar nur drei. Bei den Mannschaften, die auf einer gesonderten Seite vorgestellt werden, sind es wie gewohnt fünf.

iPad zu gewinnen

Zusätzlich dazu gibt es Sonderkategorien, deren Gewinner nicht gewählt werden, sondern aus den Leservorschlägen vom Sportlerwahl-Beirat des Kreises ausgewählt wurden. So wird auch diesmal wieder der Trainer des Jahres geehrt, zudem das Talent des Jahres und der Verein des Jahres. Dieser steht bereits fest: Es ist der TuS Landsberg Obermoschel, der auch die Ehrung ausrichten wird.

Und nun haben Sie die Wahl: Vom 6. bis 26. Juni haben Sie die Möglichkeit, auf www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis für Ihre Favoriten zu stimmen. Und Sie können dabei auch etwas gewinnen: Die RHEINPFALZ verlost unter allen, die ihre Stimme abgeben, ein iPad.

Auf der Sportlerwahl-Seite auf rheinpfalz.de präsentieren wir Ihnen auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die es in die Endauswahl geschafft haben. Sie alle haben im Jahr 2023 Außergewöhnliches geleistet, Titel geholt, sich persönlich verbessert. Dabei stehen alle auch stellvertretend für alle anderen Sportler, die im vergangenen Jahr mit Trainingsfleiß und Engagement in den Hallen, Stadien, auf dem Rad, im Schwimmbecken oder anderswo ihr Bestes gegeben haben.

Stimmen Sie für die Sportlerinnen und Sportler, die Sie im vergangenen Jahr am meisten durch ihre Leistungen beeindruckt haben. Wer hat es verdient, auf dem Siegertreppchen ganz oben zu stehen? Die Sieger werden am Montag, 8. Juli, in der Turnhalle der Grundschule in Obermoschel feierlich geehrt, erst dort wird das Geheimnis gelüftet, wen die Leser aufs Treppchen gewählt haben, wer Trainer des Jahres wird, wer als Talent des Jahres ausgezeichnet wird.

Rückblick

Im vergangenen Jahr hatten die RHEINPFALZ-Leser Leichtathletin Josefa Matheis, Motorsportler Jochen Stoll und die Showturn-Gruppe Crazy Jumpers der TSG Eisenberg zu den Siegern bei Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften des Jahres 2022 gekürt. Trainer des Jahres wurde das Ehepaar Wladimir und Swetlana Werner von der TSG Eisenberg. Die Auszeichnung zum Talent des Jahres ging an Judoka Devin Mäuser aus Imsweiler. Nun geht es darum, mit Ihrer Hilfe und Ihren Stimmen die Nachfolger für die Preisträger zu finden.