Sauberes Wasser zu haben, das halten viele für selbstverständlich. Dabei steckt hinter dieser vermeintlichen Alltäglichkeit ein komplexer Prozess. Und was ist in diesen Zeiten schon selbstverständlich? Mit RHEINPFALZ-Lesern zu Besuch in der Kläranlage der Eisenberger Verbandsgemeindewerke.

Klar, man hat sich im Vorfeld natürlich Gedanken über einen möglichen Einstieg in diesen Artikel gemacht. Ob man vielleicht mit einer Beschreibung des Geruchs in der Kläranlage