RHEINPFALZ-Sommertour: In der Pandemie hat der eine oder andere die Heimat neu schätzen gelernt. Und dass diese oft viele Schätze birgt, die man nur heben muss, das weiß Hermann Schäfer. Der Steinborner hat am Freitag RHEINPFALZ-Leser mit auf eine Tour durch Eisenberg genommen und einige Geheimnisse der Stadt offengelegt.

In Eisenberg steht die Zeit still. Und Hermann Schäfer weiß warum. Es war eines der ersten Geheimnisse, mit denen der Oberstudienrat a.D. an diesem Freitagvormittag sein Publikum verblüffte. Es ging natürlich um den Brunnen am Rathaus mit seiner imposanten Janus-Büste, geschaffen von dem Weitersweilerer Künstler Uli Lamp. Das Kunstwerk – der Startpunkt der Tour – fasst auf 14 Metern Länge nicht nur die Eisenberger Stadtgeschichte anschaulich zusammen, sondern wartet auch mit einer gewissen Symbolik auf: Denn der Wasserlauf, der dort normalerweise zu beobachten ist, steht für die verrinnende Zeit. Nur: Derzeit fließt da kein Wasser. „Ich habe beim Stadtbürgermeister Peter Funck nachgefragt. Der ist ja eigentlich ein Sparfuchs, hat mir aber versichert, dass er das Wasser nicht aus Kostengründen abgestellt hat. Es gibt da ein technisches Problem, das auch behoben werden soll“, so Schäfer zu den 16 Tour-Teilnehmern, die nicht nur aus Eisenberg, sondern auch aus dem Leiningerland kamen.

Es war der gelungene Auftakt einer rund zweistündigen Führung, die Schäfer, der nicht nur für die RHEINPFALZ über seine Wahlheimatstadt schreibt, sondern auch zum 1250-Jahre-Stadtjubiläum eine Chronik verfasste, mit viel Witz, Eloquenz und Sachkenntnis leitete. Danach lenkte der frühere Pädagoge direkt weiter in die Hauptstraße, wo er den Anwesenden weitere verborgene Offensichtlichkeiten näherbrachte. So deutete er etwa auf ein mysteriöses Symbol, das sich an dem Fachwerkhaus (Hauptstraße Nummer 99) befindet. „Weiß jemand, was das ist?“, fragte er in die Runde. „Da war bestimmt mal eine Apotheke“, schoß es aus einer Leserin, womit diese aber falsch lag. Auch der Rest der Tourteilnehmer wusste keinen Rat. „Das ist ein Hermesstab. Allerdings musste ich da auch lange rätseln und recherchieren“, verriet Schäfer. Der Hermesstab weise dabei nicht auf den gleichnamigen Paketdienst hin, sondern stehe für Wirtschaft und Handel.

Hauptstraße als Fundgrube

Für Menschen, die sich für die Eisenberger Geschichte interessieren, ist die Hauptstraße eine echte Fundgrube, das wurde schnell klar. Hier befand sich unter anderem einst die Simultankirche, die Schäfer auch zu einem kirchengeschichtlichen Exkurs verleitete. In die katholische Kirche ging es später sogar rein, und auch hier konnte Schäfer mit einer Überraschung punkten: So sind auf einem Seitenaltar Hammer und Zahnrad abgebildet – Symbole, die auf Eisenberg hinweisen. Und auch ein Überbleibsel aus der Simultankirche konnte Schäfer noch vorzeigen, ehe es dann wieder raus und vorbei am Thomas-Morus-Haus und der alten Gendarmerie ging.

Zum Schluss wurde es dann nochmal emotional. Schäfer richtete den Blick der Teilnehmer in der Kerzenheimer Straße 4 auf eine kleine Plakette, die, fast versteckt, seitlich des dortigen Dönerladens zu finden ist. Sie erinnert an das Ehepaar Wilhelm und Emma Fröhlich, das im Jahr 1902 nach Eisenberg gezogen war und in der Straße sein Wohn- und Geschäftshaus aufgebaut hatten. Schuhe und Kleidung gingen damals dort über den Tresen. Das jüdische Paar musste in der Reichspogromnacht 1938 erleben, wie Mitbürger ihren Laden stürmten und verwüsteten. Während Töchterchen Liesel flüchten und sich später in die USA absetzen konnte, wurden Wilhelm und Emma Fröhlich 1942 in Auschwitz ermordet. Auch in der Ripperter Straße erinnert eine Gedenktafel an das jüdische Leben in der Stadt. „Ich finde, man hat diese Tafeln leider sehr versteckt angebracht. Selbst alteingesessene Eisenberger wissen nichts von ihrer Existenz, man bemerkt sie einfach nicht“, so Schäfer, der auf Städte wie Grünstadt verwies, die anhand von Stolpersteinen ungleich prominenter auf ihre düstere Vergangenheit hinwiesen und an Opfer des Nationalsozialismus erinnerten. Schäfer erzählte – sichtlich berührt –, wie er 2013 Nachfahren der Fröhlichs in die Kerzenheimer Straße führte: „Das sind Bilder, die man nicht vergisst“.

Tour-Teilnehmer begeistert

Es war der gefühlvolle Schlusspunkt einer Tour, bei der auch der eine oder andere lokalhistorisch bewanderte Tour-Teilnehmer noch ein bisschen was lernen konnte. „Ich interessiere mich sehr für lokale Geschichte, habe da familiärerseits einiges mitbekommen. Aber Hermann Schäfer konnte da heute doch noch einige Sachen vertiefen oder auch ein paar ganz neue Dinge aufzeigen. Der Hermesstab etwa war mir unbekannt“, sagte der Eisenberger Bernd Stilgenbauer, der mit seiner Frau Marianne an der Führung teilnahm. Der Eisenberger Bernd Ulrich hatte ein Funkeln in den Augen, als Schäfer auf die kleinen Geheimnisse der katholischen Kirche einging: „Mensch, ich war doch hier Meßdiener. Das ist mir nie aufgefallen.“ Und auch die TSG-Vorsitzende Mireille Giel zeigte sich nach der historischen Runde begeistert: „Ich dachte eigentlich, dass ich mich in der Stadt schon ganz gut auskenne. Ich habe ja auch schon einige Übersetzungen von Quellen ins Französische unternommen. Aber man konnte hier heute doch so einiges Neues lernen. Und den einen oder anderen Flecken, den uns Hermann Schäfer gezeigt hat, werde ich mir ganz in Ruhe nochmal anschauen.“