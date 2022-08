In Zeiten, in denen wir per Mausklick dafür sorgen, dass uns Waren bis zur Haustür gebracht werden, lässt es sich schnell übersehen, das hinter vielen Dingen noch echte Hand- und Wertarbeit steckt. In der zweiten Ferienwoche führt unsere Sommertour zu Drechsler Dirk Bastian, der sich anderthalb bis zwei Stunden Zeit nimmt, um zu zeigen und zu erklären, wie Schönes und Nützliches aus echtem Donnersberger Holz entsteht.

Am Mittwoch, 3. August, ab 10 Uhr können ihm RHEINPFALZ-Leser in Bennhausen über die Schulter schauen und bekommen quasi ihre eigene kleine Handwerkermarkt-Vorführung. Dirk Bastian sorgt außerdem für ausreichend Kaffee und Wasser für seine Gäste. Wer dabei sein möchte, ruft am Dienstag, 2. August, ab 9 Uhr unter 06352 703524 in der Redaktion an, um sich anzumelden.