RHEINPFALZ-Sommertour: Hermann Schäfer kennt Eisenberg und seine Geschichte wie seine Westentasche. Am kommenden Freitag, 11 Uhr, weiht er auf einer Führung RHEINPFALZ-Leser in die offenen Geheimnisse der Stadt ein.

Von Benjamin Fiege

„Alles.“ Wenn man Hermann Schäfer fragt, was ihn eigentlich an der Geschichte so brennend interessiert, ist das die kurze, aber prägnante Antwort, die man erhält. Die Faszination, die die Historie auf ihn ausübt, erklärt der Oberstudienrat a.D., Jahrgang 1953, so: „Sie ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen. Wer sich in die Geschichte eingräbt, wer sie sich genau anschaut, wird merken, dass die Menschen die selben Fehler immer und immer wieder machen.“

Schäfer, der ursprünglich aus dem Kuseler Musikantenland stammt, wohnt seit rund 40 Jahren in Eisenberg, er kam seinerzeit aus beruflichen Gründen in die Region. Es habe nicht sehr lange gedauert, ehe er begann, sich mit der Geschichte seiner neuen Heimat auseinanderzusetzen. „Natürlich habe ich mich erst einmal ganz normal in die Stadt eingelebt, aber dann recht schnell damit begonnen, tief in die Historie hinabzusteigen“, sagt Schäfer. Mit der Kirchengeschichte habe er damals angefangen, habe Quellen im Stadtarchiv durchforstet, das seinerzeit im Alten Rathaus untergebracht war. „Ich habe damals mit dafür gesorgt, dass die ganzen wichtigen Dokumente ins Landesarchiv nach Speyer kommen, wo sie einfach besser gepflegt werden können. Im Grunde habe ich mir damit ins eigene Bein geschossen. Jetzt muss ich immer nach Speyer gondeln, wenn ich mal etwas nachschlagen möchte“, sagt Schäfer und lacht. Sich tief durch alte Dokumente musste er sich beispielsweise wühlen, als er gebeten wurde, für das 1250-Jahre-Stadtjubiläum im Jahr 2013 eine Chronik zu verfassen. „Ich saß in den Schulferien von morgens bis abends im Archiv“, erinnert sich der Pädagoge, der Geschichte, Deutsch und Sozialkunde unterrichtete.

Seit vielen Jahren Gästeführer

Seit mehreren Jahren bietet Schäfer in der Stadt nun schon ehrenamtliche Gästeführungen an. „Mir macht das einen großen Spaß“, sagt er. Zwar habe die Eisenberger Geschichte nun keine Grafen oder Schlösser zu bieten, dafür aber beispielsweise Römer. „Bei meiner Führung am Freitag werde ich diesen Part aber nur am Rande streifen“, sagt Schäfer. Er wolle den Fokus eher auf das 19. und 20. Jahrhundert legen. In den rund 90 Minuten der Führung wolle er über Dinge und Orte sprechen, die im Alltag in der Stadt noch wahrnehmbar sind, von den meisten aber nicht wahrgenommen werden. Offenliegende Geheimnisse, wenn man so möchte. „Mein Ziel ist es dabei, die Leute nicht mit Zahlen zu überfrachten. Mir geht es vielmehr darum, ihnen Zusammenhänge aufzuzeigen“, sagt er. Kirchen- und Industriegeschichte werde eine Rolle spielen, aber auch die Geschichte der Eisenberger Juden soll einen Schwerpunkt der Tour bilden, an der 20 RHEINPFALZ-Leser teilnehmen können.

Schäfer hofft auf reges Interesse: „Es gibt kaum etwas Schöneres als auch alteingesessenen Eisenbergern noch für sie Neues oder Überraschendes über ihre Stadt erzählen zu können.“

Anmeldung

Anmeldung per E-Mail ist unter der Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. Anmeldeschluss: Montag, 2. August, 12 Uhr. Bitte schreiben Sie in den Betreff „Eisenberg“. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Pro Mail können höchstens zwei Personen angemeldet werden. Angemeldet sind Sie dann, wenn sie von uns eine E-Mail mit dem Anmeldebogen geschickt bekommen. Vor der Tour ist nachzuweisen, dass Sie geimpft, genesen oder getestet sind.