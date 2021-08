Matthias Klein hat oft gute Ideen. Eine will er jetzt bei Stahlberg in die Tat umsetzen. In dem schönen Wald auf dem Berg soll eine Murmelbahn entstehen. Das ist eine echt tolle Sache.

Waldmurmelbahn? Schon mal gehört? Ich nicht. Bis mir Matthias Klein davon erzählt hat. Der arbeitet als Spiel- und Erlebnispädagoge. Vielleicht ist ihm schon mal jemand begegnet, wenn er mit seinem Dorfspielwagen unterwegs ist. Der Mann mit den zotteligen langen Haaren hat immer viele schöne Spiele zu bieten.

Wenn ihr mit dem Matthias unterwegs seid, wird’s garantiert nicht langweilig. Mich hat er im vergangenen Jahr auf eine Fahrt mitgenommen, die uns ins Schwäbische geführt hat. Dort kommt der Pädagoge auch her, das hört man an seinem Akzent.

Vorbild auf schwäbischer Gartenschau

Jedenfalls sind wir nach Schwäbisch-Gmünd gefahren. Dort hat es vor Jahren mal eine große Gartenschau gegeben, die Besucher von überall her angezogen hat. Für Kinder ist dort unter anderem eine riesige Murmelbahn aufgebaut worden. Die Schwaben sagen übrigens Kugelbahn dazu.

Habt ihr vielleicht mal eine Murmelbahn gehabt, als ihr noch kleiner wart? Oder habt heute noch eine? Das ist so ein Holzgerüst, auf dem Rinnen übereinander hängen. Oben legt man eine Murmel in die Rinne, die saust dann los. Und kommt unten an, nachdem sie durch ein Loch auf die darunter liegende Rinne geplumpst ist. Meistens hängt unten noch ein Glöckchen. Das bimmelt dann, wenn die Kugel angekommen ist.

Die Bahn in Schwäbisch-Gmünd besteht aus mehreren Stationen, wo man immer wieder Murmeln kullern lassen kann. Die sind entlang eines Rundwanderwegs aufgebaut. Der macht richtig Spaß. „Hast du gemerkt, dass wir fünf Kilometer weit gewandert sind?“, hat mich Matthias gefragt. Nein, das hatte ich nicht gemerkt. Es hat so viel Spaß gemacht, zur nächsten Station zu laufen und zu schauen, wie die nun wieder aussieht, dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist und ich gar nicht gespürt habe, dass wir so weit gelaufen sind.

Als Attraktion am Wanderweg

Matthias hatte nun die Idee, so eine Bahn auch in der Nordpfalz zu bauen. Weil er im Sommer immer mit dem Spielwagen in Stahlberg Station macht, die Leute dort gut kennt und weiß, dass die viel für Kinder tun, hat er sie gefragt, ob sie ihn unterstützen.

Und Ortsbürgermeister Bernd Wirth war begeistert. Er und die Gemeinderatsmitglieder in Stahlberg sind für die neue Waldmurmelbahn. Sie haben beschlossen, eine zu bauen, als Attraktion entlang eines Wanderwegs im Wald. Jetzt müssen sie nur noch schauen, wo sie das Geld dafür herkriegen. Vielleicht gibt’s Zuschüsse, hat der Ortsbürgermeister gesagt. Alle hoffen, dass noch mehr Familien auf dem Stahlberg wandern gehen, wenn da in zwei, drei Jahren die Murmelbahn steht. Das wäre echt eine Schau, wenn’s im Stahlberger Wald murmelt ...