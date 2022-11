Von 16. bis 18. Juni 2023 findet der 37. Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems statt. Die Planungen für das Landesfest, das an drei Tagen ein buntes Programm mit Live-Konzerten, Informations- und Aktionsflächen, Ausstellungen, einem Festzug und vielem mehr bieten wird, laufen bereits. Auch Vereine, Gruppen, Verbände oder Initiativen aus dem Donnersbergkreis haben die Möglichkeit, bei diesem Spektakel mitzuwirken.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, können Bewerbungen für Informations-, Gastronomie-, Wein- oder Marktstände online unter https://s.rlp.de/BewerbungRLPTag an die Staatskanzlei gerichtet werden. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2022. Wer mit einem Motivwagen oder einer Fußgruppe am großen Festumzug teilnehmen möchte, kann sich bis 31. Dezember bei der Kreisverwaltung per E-Mail an pressestelle@donnersberg.de bewerben.