Das nennt man wohl einen Traumstart: Die Volleyballerinnen der TuS Alsenz haben an ihrem Heimspieltag die Siege zwei und drei in der Rheinhessenliga eingefahren. Nun stehen sie an der Tabellenspitze – für sie selbst überraschend.

„Wir freuen uns riesig darüber“, sagt TuS-Spielerin Christina Schumacher. „Wer hätte es gedacht, dass wir nach drei Spielen so gut dastehen?“