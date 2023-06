Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So wirklich einverstanden war der Angeklagte mit dem Urteil nicht. Traurig, fast schon hilflos, bestätigte er dem Gericht dann aber schließlich doch, dass er auf Rechtsmittel verzichtet. Wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall – beides begangen in einer Seniorenresidenz – muss der 35-Jährige nun einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 20 Euro nachkommen.

Zwei Vergehen waren Gegenstand des Verfahrens vorm Strafrichter des Rockenhausener Amtsgerichts. Beide Taten im Januar dieses Jahres gestand der Mann, der zu jener Zeit als Hilfskraft