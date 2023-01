Die Suche nach einem geeigneten Geriater als Leiter der Abteilung für Altersmedizin in Rockenhausen hatte offensichtlich keinen Erfolg. Der Kreistag soll am kommenden Dienstag in einer öffentlichen Sitzung der Verlagerung der Abteilung vom Standort Rockenhausen des Westpfalz-Klinikums nach Kircheimbolanden zustimmen. In einem offenen Brief haben sich jetzt auch die Mitarbeiter aus Rockenhausen für diese Verlagerung ausgesprochen.