Zu einem nicht alltäglichen, sondern tierischen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Dannenfels kürzlich gerufen: Passanten hatten in den frühen Morgenstunden ein hilfloses Eichhörnchen entdeckt und alarmierten daraufhin die Kameraden. Wie die Freiwillige Feuerwehr in sozialen Netzwerken schreibt, fanden sie bei ihrer Ankunft ein im Baum eingeklemmtes Eichhörnchen vor. Mit einer Handbügelsäge wurde das Eichhörnchen befreit und an den nächstgelegenen Tierarzt übergeben. Nach ungefähr einer halben Stunde war der Einsatz beendet, und die Freiwillige Feuerwehr „wünscht dem Eichhörnchen alles erdenklich Gute“.