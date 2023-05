Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Dekanatskirchenmusiktag des Protestantischen Dekanates Donnersberg hat es am Sonntag einen großen Festgottesdienst in der evangelischen Kirche in Obermoschel gegeben. Dabei wurde auch die frisch restaurierte Orgel wieder eingeweiht.

Mit Glanz und Gloria gestalteten die vielen idealistisch gestimmten Vokalisten und Instrumentalisten den diesjährigen Dekanatskirchenmusiktag in Obermoschel. Unter der umsichtigen und einmal mehr sehr konzentrierten