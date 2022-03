„Der Donnersbergkreis steht an der Seite der Ukraine und der Menschen dort.“ Die Kreistag hat am Donnerstag einstimmig eine Resolution auf den Weg gebracht, in der der russische Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt wird. Der Krieg gefährde „den Frieden in Europa und der Welt“, heißt es darin, und er bereite „auch den Menschen im Donnersbergkreis Ängste und Sorgen“. Es sei immer noch nicht vorstellbar, „dass Menschen, die Freunde, Familien oder Geschäftspartner in unserer Region haben, bedroht werden und um ihr Leben, ihre Existenz, ihre Zukunft fürchten“.

Gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz wolle der Donnersbergkreis seinen Beitrag leisten zur Unterstützung und Betreuung von Vertriebenen und Geflüchteten aus der Ukraine. Das Bestreben der Kreisverwaltung, ebenso wie jenes der Verbandsgemeindeverwaltungen sei es, „die Menschen, die bei uns angekommen sind und in nächster Zeit ankommen werden, herzlich zu empfangen und ihnen Unterkunft und Versorgung zu bieten“. Dafür werde auch die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger im Kreis benötigt.

Auf ihren Internetseiten hat die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises ein Informationsangebot für Flüchtlinge aus der Ukraine zusammengestellt. Unter ukrainehilfe.donnersberg.de finden sich Informationen von Themen wie Visa und Asyl bis hin zu Bus- und Bahnnutzung.