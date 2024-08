Zu keinen größeren Polizeieinsätzen ist es während des Wochenendes auf dem Residenzfest gekommen. Wie die Polizeidienststelle Kirchheimbolanden mitteilt, habe es lediglich eine kleinere Körperverletzung und einige Streitereien unter den Festbesuchern gegeben, zu denen die Polizisten hinzukommen mussten. Am Sonntag hingegen verlief das Fest gewohnt friedlich. Insgesamt waren acht Beamte am Samstag im Einsatz, der Sonntag wurde mit über den regulären Streifendienst abgefertigt, so die Polizei weiter.