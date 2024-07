Nur noch knapp zwei Wochen, dann ist es wieder soweit: Unter dem Motto „Drei Sommertage in der Kleinen Residenz“ startet das Kirchheimbolander Residenzfest als das größte Weinfest des Donnersbergkreises in seine 72. Auflage. Mit etwa 4000 bis 6000 Besuchern pro Festtag rechnet Stadtbürgermeister Marc Muchow. Denen soll wieder einiges geboten werden: Unter anderem gibt es 14 Standorte, darunter auch einige Hoflauben, an denen die Besucher verweilen können. Das Programmheft ist mit vielen Darbietungen beispielsweise im Schlossgarten oder auf der Bühne am Römerplatz reich gefüllt. Doch auch das Thema An- und Abreise und das Thema Sicherheitskonzept hat die Organisatoren beschäftigt. Welche Änderungen das für Festbesucher und auch Anwohner mit sich bringt, lesen Sie hier.