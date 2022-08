Kirchheimbolanden. Die Stadt Kirchheimbolanden bittet um Mithilfe bei der Suche nach bestimmten Besuchern des Resifestes. Keine Sorge: nicht um jemanden zu sanktionieren, sondern zu ehren.

An der besonderen Ehrung, die zum Residenzfest (13. bis 15. August) vorgenommen wird, haben die 36 Monate Pause seit der bis dato letzten Auflage nichts geändert: Wie Kirchheimbolandens Stadtbürgermeister Marc Muchow berichtet, soll auch im Jahr 2022 wieder der Besucher geehrt werden, der die weiteste Anreise auf sich genommen hat, um „Drei Sommertage in der Kleinen Residenz“ miterleben zu können. Die Stadt bittet darum, solche Gäste per E-Mail an touristik@kirchheimbolanden.de zu melden – am besten bis Donnerstag, 11. August, spätestens bis zum darauffolgenden Freitag. Die Stadt hofft vor allem Hinweise von Einheimischen, die übers Wochenende Gäste erwarten, die von weiter entfernt kommen.