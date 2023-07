Zum Residenzfest im August will der Rotary Club Kirchheimbolanden wieder einen Bücherflohmarkt veranstalten. Am Sonntag, 13. August, sollen Bücherfreunde von 10 bis 15 Uhr vor dem Café Mandala Gelegenheit haben, in alten Schmökern wie in moderner Literatur zu stöbern. Der Erlös soll wieder der Tafel in Kirchheimbolanden zugute kommen. Im vergangenen Jahr hatten die Rotarier mehr als 1400 Euro für die Tafel mit dieser Aktion einnehmen können.

Der Markt lebt von Bücherspenden – egal, ob aktuelle Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Krimis oder Skurriles, wie die Rotarier mitteilen. Die Bücher können im Autohaus Wissmann zu den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden.