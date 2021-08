Das Angebot ist gut, die Inanspruchnahme „unterirdisch“. Der Residenzrenner – Kirchheimbolandens Stadtbus – ist oftmals (fast) leer unterwegs. Das soll sich ändern. Bürgermeister Marc Muchow (CDU) hat dazu eine Idee.

Schwimmbad, Hausärzte, Friedhof, Altenheim – fast alle relevanten Punkte in Kirchheimbolanden lassen sich bequem mit dem Stadtbus mit dem wohlklingenden Namen „Residenz-Renner“ erreichen. Damit das Angebot künftig besser genutzt wird, hat sich Stadtbürgermeister Marc Muchow ein Konzept ausgedacht, das bei allen Fraktionen im Stadtrat Zustimmung findet.

Der Residenz-Renner ist ein Niederflurbus, er ist also auf dem neusten Stand der Technik, wie Muchow betont, und damit auch für Menschen mit Gehbehinderungen, Rollatoren oder Kinderwagen bequem nutzbar. Trotzdem seien die Fahrgastzahlen sehr niedrig, teilweise würden die Busse sogar leer fahren.

Renner steht auf der Streichliste der VRN

Er habe viele Gespräche geführt, um herauszufinden, warum die Nutzung des Busses so „unterirdisch“ ist, wie Muchow es nennt. Immer wieder sei der Fahrpreis von 2,10 Euro für die Einzelfahrt und sieben Euro für die Tageskarte als zu hoch genannt worden, was er sogar nachvollziehen könne. „Das ist für eine Stadt wie Kirchheimbolanden gefühlt relativ teuer, in Berlin kostet die Einzelkarte auch nur zwei Euro“, so Muchow.

Jetzt steht der Residenz-Renner auf der Streichliste. „Die Fahrgastzahlen rechtfertigen laut VRN (Verkehrsverbund Rhein Neckar) keinen weiteren Betrieb“, sagt Muchow. Die Einstellung des Busverkehrs in der Stadt droht zum Fahrplanwechsel Dezember 2020. „Dann blieben nur die regulären Linienbusse, das wäre eine deutliche Verschlechterung“, sagt der Stadtbürgermeister.

Die Preise für den Residenz-Renner zu senken wäre möglich, aber schwierig und nicht sinnvoll: Die Stadt ist mit ihrem Bus Teil des VRN-Tarifgebietes und in Tarifstufe eins eingeordnet. Bei einem Wechsel in die Tarifstufe null würden die Einzelfahrten zwar nur noch 1,70 Euro kosten. Die VRN würde sich diesen Einnahmenausfall aber von der Stadt ersetzen lassen. „Wir reden hier von geschätzten Kosten von 10.000 bis 15.000 Euro jährlich für die Stadt“, so Muchow. Das zu bezahlen hält er für keine gute Idee – und präsentiert eine nach Meinung aller bessere:

„Die Idee wäre, dass wir als Stadt den Residenz-Renner selbst in Auftrag geben und die Fahrten für die Fahrgäste komplett kostenfrei gestalten.“ Man würde keine Tickets verkaufen und hätte daher auch keinen Verwaltungsaufwand. Fahren sollte der Bus immer von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 18 Uhr. Das sei zwar keine Luxusversorgung, aber jemand ohne Auto könnte in dieser Zeit seine wichtigen Angelegenheiten erledigen. Natürlich sei der Fahrplan auch von der Stadt beeinflussbar – „wir bezahlen die Musik ja schließlich auch“ – man könnte beispielsweise an den Samstagen über einen „Nachtschwärmerbus“ nachdenken. Bedenken müsse man aber, dass es sich um eine freiwillige Leistung handle, und man deshalb eher zurückhaltend sein müsse. Eine erste Kostenschätzung hätte ergeben, dass man für den Residenz-Renner-Einsatz unter der Woche mit rund 50.000 Euro jährlich rechnen müsse, inklusive Wochenendangebot mit rund 57.000 Euro pro Jahr.

„Ich würde vorschlagen, wir probieren das mal ein Jahr. Zählen die Fahrgäste, bewerben das intensiv und schauen dann, ob die Sache funktioniert“, so Muchow. Es sei schade, dass der Kreis eine solche Versorgung nicht auf den Weg bringe, angesichts der Kreisfinanzen aber nicht verwunderlich.

„Wir müssen das einfach ausprobieren“

Thomas Bock (Wir für Kibo) begrüßte für seine Fraktion den Vorschlag des Bürgermeisters als einen Schritt in die richtige Richtung. Auch Wolfgang Hupp (SPD) stimmte für das vom Bürgermeister vorgeschlagene Vorgehen und regte an, die Fahrgastzahlen als Vergleichswert dabei im Auge zu behalten. Das sah auch Muchow als wichtig an, um am Ende einer Testphase auch beurteilen zu können, welche Linie gut angenommen wird und welche eher nicht.

Stephan Sauer (Bündnis 90/Die Grünen) regte an, in diesem Zusammenhang noch einmal über Mitfahrerbänke nachzudenken und befürwortet das Vorgehen beim Stadtbus als einen richtigen Schritt. Patrick Sommer (CDU), der wie seine Fraktion dem Vorschlag des Bürgermeisters zustimmte, hielt es für wichtig, bei diesem Angebot auch die jungen Kirchheimbolandener im Auge zu behalten. Über einen Nachtschwärmerbus solle man nach seiner Auffassung unbedingt nachdenken. So wie CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Edinger sah es der gesamte Stadtrat: „Man muss es ausprobieren!“

Komentar: Von nichts kommt nichts

Von Barbara Till

Sieht man vom ramponierten Plastikschutz ab, ist der Fahrplanaushang an der Bushaltestelle vor meinem Kupferberg-Wohnhaus unauffällig. Nur an der unteren Ecke, was man schnell übersieht, findet sich ein Schildchen „Residenz-Renner“. Das war“s dann aber auch, keine Erklärung, nichts.

Die Kleinbus-Linie dieses Namens, die das Neubaugebiet mit der Innenstadt und weiteren wichtigen Punkten verbindet, konnte sich die Stadtpolitik vor ein paar Jahren durchaus als Errungenschaft auf die Fahnen schreiben. Ein Renner allerdings wurde sie nie. Und da war es wenig tröstlich, dass weitere Angebote für andere Strecken (zum Beispiel in nahe Gemeinden) noch weniger Resonanz fanden, das beauftragte Busunternehmen unüberhörbar konstatierte: „Wir fahren Luft.“ Das war im Februar 2018, und man durfte das bereits als Alarmsignal deuten, dass dem unwirtschaftlichen Betrieb das Aus drohen würde. Man müsse eben mehr dafür werben, hiess es, was eher ratlos klang.

Gab es zum absehbaren Scheitern je eine fundierte Ursachenforschung? Vermutungen ja. In erster Linie die wohl zutreffende, dass der an den VRN-Tarif gebundene Fahrpreis zu hoch ist: 2,10 Euro für die Einzelfahrt, 7 Euro für die Tageskarte. Solche Preise treffen Rentner ohne Auto, sozial Bedürftige, Familien mit Kindern.

Dass nicht nur in deren Interesse das Angebot aufrechterhalten wird, ja, dass unter Umwelt-Aspekten deutlich mehr Menschen auf das innerstädische „Bussje“ umsteigen könnten, macht den im Moment noch visionären Vorschlag einer kostenlosen Nutzung durch Stadtbürgermeister Marc Muchow doppelt gut. Zeitgemäß ist er in einer verschärften Klima-Debatte ohnehin. Das Geld, das die Stadt dafür in die Hand nehmen müsste, erspart ihr dennoch eigenes Bemühen nicht. Weil er Nutzer nichts kostet, wird auch ein Residenz-Renner 2.0 kein Selbstläufer werden. Man müsste für ihn erst recht augenfällig und originell werben. Warum nicht, zum Beispiel, beim Auftakt mit einem kleinen Bürgerfest? Im Alltag aber, das ist das Mindeste, augenfällig und informativ an den Haltestellen.