Die Stadtbusse der Linien 927, 928 und 929 sind bis auf weiteres auch weiterhin im Innenstadtbereich von Kirchheimbolanden unterwegs. Wie das zuständige Busunternehmen Krauss und Wolff Reisen mitteilt, fahren die als „Residenz-Renner“ bekannten Kleinbusse weiterhin stündlich – auf dem Kupferberg sogar halbstündlich – unter der Woche zwischen 8 und 12 Uhr, außerdem zwischen 14 und 15.30 Uhr und zwischen 17 und 18 Uhr, und zwar auch an schulfreien Tagen. Der Stadtbus ist auch samstags zwischen 7.45 Uhr und 15 Uhr auf der Straße und hält unter anderem auf dem Kupferberg, in der Danziger- und in der Schlesien Straße, am Schlossgarten, am Bahnhof, an der Seniorenresidenz und in der Vorstadt.