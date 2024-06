Am Samstag, 15. Juni, öffnet von 10 bis 13 Uhr wieder das Repair-Café im Zirkushaus Pepperoni seine Pforten. Hintergrund: Viel zu viel wird weggeworfen. Auch Gegenstände, denen so gut wie nichts fehlt und die nach einer einfachen Reparatur wieder zu gebrauchen wären, landen oft im Müll. Mit dem Repair-Café will der Zirkus Pepperoni einen Beitrag leisten, dies zu ändern und den Müllberg zu reduzieren. Mehrere ehrenamtliche Reparateure stehen am Samstag zur Verfügung, um kostenlos zu helfen. Ob Toaster, Lampen, Föhne oder Spielzeug – fast alles, was nicht mehr funktioniert, was kaputt oder beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Die Fachleute im Repair-Café möchten auch zeigen, dass Reparieren Spaß machen kann und oft ganz einfach ist. Für Kaffee und Tee ist gesorgt. Auch weitere Reparatur-Experten können einfach vorbeikommen. Weitere Infos unter info@zirkus-pepperoni.de.