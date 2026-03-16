Edelbert Schwass aus Winnweiler wird über einen Port ernährt. Seit fast zwei Wochen habe er keine Nahrung erhalten, sagt er. Mehrere Institutionen sind in den Fall involviert.

Edelbert Schwass aus Winnweiler ist ein Pflegefall. Und damit Leidtragender eines Systems, über das bundesweit seit Jahren viel diskutiert wird. Der Rentner wohnt allein in einer Wohnung im sechsten Stock – ohne Aufzug. Nach einer schweren Operation unter anderem an Luft- und Speiseröhre, die im Herbst 2025 stattfand, wird Schwass über einen Port ernährt. Dieser sorgt für die intravenöse Zufuhr von Nährstoffen direkt in den Blutkreislauf, wenn der Magen-Darm-Trakt eines Menschen nicht funktioniert.

Rentner: „Seit zwei Wochen keine Nahrung mehr“

Während Schwass im Krankenhaus oder Pflegeheim medizinisch betreut wurde – so etwa vom 23. bis zum 27. Februar im Pflegeheim „An den Schwarzweihern“ in Enkenbach-Alsenborn – war dies kein Problem. Auf eigenen Wunsch wollte der Winnweilerer Ende Februar wieder nach Hause. Und dann begannen die Probleme.

Seine aktuelle Lage beschreibt Schwass mit deutlichen Worten: „Ich habe seit fast zwei Wochen keine Nahrung mehr bekommen, mein Bauch und meine Beine schmerzen deswegen sehr. Niemand fühlt sich zuständig, man lässt mich verhungern. Mir wurde zugesichert, dass sich um meine Versorgung gekümmert wird.“ Es sind ernste Vorwürfe, die der Rentner erhebt. Doch gegen wen genau richten sie sich? So ganz genau weiß auch Schwass das nicht.

Um die Gesamtheit hinter dem Fall des Winnweilerers zu verstehen, ist der Blick auf weitere Hintergründe wichtig. Diese liefert Edelbert Schwass’ gesetzlicher Betreuer Bernhard Leopoldt. Ein gesetzlicher Betreuer vertritt den Betreuten rechtlich in festgelegten Aufgabenbereichen, wie etwa der Gesundheitssorge. Dabei hat der Wille des Betreuten Vorrang. Nach der schweren OP im Herbst 2025 lag Edelbert Schwass rund zehn Wochen auf der Intensivstation. Anschließend kam er zur Kurzzeitpflege ins Pflegeheim nach Enkenbach-Alsenborn. Leopoldt sagt: „Nachdem Herr Schwass dies zuerst kategorisch abgelehnt hatte, schien es dann so, als würde er im Pflegeheim bleiben wollen.“

Pflegedienst: „Haben Versorgung abgelehnt“

Kurze Zeit später äußerte Schwass den Wunsch, schnellstmöglich wieder nach Hause zu kommen. Bis dahin musste der Rentner unter anderem üben, am Rollator zu gehen. Christopher Mann vom Pflegeheim „An den Schwarzweihern“ sagt: „Wir haben Herrn Schwass auf eigenen Wunsch und in enger Absprache mit unseren betreuenden Ärzten nach Hause entlassen, nachdem sich auch um seine Anschlussversorgung zu Hause gekümmert worden war.“

Schwass gilt als schwerstkrank, wird deswegen palliativpflegerisch betreut. Seitdem der Rentner das Pflegeheim in Enkenbach-Alsenborn verlassen hat, ist die SAPV Rockenhausen federführend für Schwass’ Versorgung verantwortlich. Laut Leopoldt waren ein Arzt sowie Pflegepersonal der SAPV in Schwass’ Winnweilerer Wohnung, um ihn zu betreuen. Sowohl unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Pflegeheim als auch in den Tagen danach. Der SAPV kümmert sich außerdem um die Organisation eines ambulanten Pflegedienstes, der die Versorgung der Patienten gewährleistet. In Schwass’ Fall musste vor allem die Nahrungsaufnahme über den Port gesichert sein.

Das Unternehmen, das diese Aufgabe erledigen sollte, ist der Pflegedienst Theis & Partner mit Außenstellen in Winnweiler und Rockenhausen. Endris Björn Heimer, Fachbereichsleiter Hausnotrufdienst bei Theis & Partner, betont: „Es ist richtig, dass der SAPV bei uns eine Anfrage für die Versorgung von Herrn Schwass gestellt hat. Diese haben wir aber abgelehnt.“

Aus folgendem Grund: Der Port, über den Edelbert Schwass mit Nahrung versorgt wird, muss zu bestimmten Zeiten an- und abgehängt werden. „Da unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa am Wochenende nicht arbeiten, der Port aber auch am Wochenende an- und abgehängt werden müsste, können wir das aus Kapazitätsgründen nicht leisten“, erläutert Heimer. Hinzu komme, dass der Wechsel der Portnadel nicht ganz unkompliziert sei. „Das System läuft über eine Pumpe. Diese darf keine Luft ziehen, sonst kann es für den Patienten schnell gefährlich werden“, klärt Heimer auf.

Lösung für Patienten steht im Raum

Eine Sprecherin des SAPV Rockenhausen sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass man aus datenschutzrechtlichen Gründen keine genauen Infos zum Fall herausgeben könne. Aber: „Ich kann mir definitiv nicht vorstellen, dass ein Patient, der bei uns in Betreuung ist, fast 14 Tage lang nicht versorgt wird. Wir kümmern uns umgehend und sorgfältig um unsere Patienten“, so die Sprecherin.

Laut Bernhard Leopoldt steht nun eine Lösung im Raum, die Schwass’ Versorgung dauerhaft gewährleisten würde. Der Rentner kann einen Platz im Betreuten Wohnen der Diakonie in Bad Kreuznach erhalten. Diesem Vorschlag habe Schwass bereits zugestimmt. Das Problem: Wann genau, der Platz frei wird, ist noch unklar. Bis dahin ist Edelbert Schwass also weiter auf die ambulante Palliativpflege in seiner Wohnung angewiesen.

Strukturelle Mängel, fehlendes Personal und bürokratische Hürden

Genaue Zahlen, wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz von einer ambulanten Palliativpflege betreut werden, gibt es nicht. Im Jahr 2020 wurden im Land insgesamt 87.385 Personen professionell gepflegt, wovon ein Teil ambulante Palliativpflege erhielt. Klar ist aber: Die ambulante Palliativpflege steht in Deutschland vor erheblichen Herausforderungen, obwohl ein gesetzlicher Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) besteht. Die Versorgung schwerkranker Menschen zu Hause wird durch strukturelle Mängel, fehlendes Personal und bürokratische Hürden erschwert.

Der Rentner wollte selbst über die Presse auf seine Lage aufmerksam machen. Er hofft, „dass jetzt endlich jemand wach wird. Es hieß, dass ich zu Hause versorgt werde, und genau das erwarte ich auch.“ Aus diesem Grund, sagt Schwass deutlich, komme es für ihn auch nicht infrage, den Rettungsdienst zu rufen oder wieder ins Krankenhaus zu gehen, sollte sich sein Gesundheitszustand verschlechtern.