Das herrliche Frühlingswetter mit dem leichten Südwestwind hat den Flug der Zugvögel beschleunigt und ließ sie früher als sonst zurückkehren. Bereits am 8. April ließ zum Beispiel die erste Nachtigall ihr Lied in einem Gebüsch an der Kleinmühle bei Albisheim ertönen.

Nabu-Ornithologin Kornelia Reuther freut sich über diesen Gesang, den sie noch nie so früh gehört hat: „Dieser Vogel hat einen neuen Rekord aufgestellt – zwei Tage schneller als ihre Vorgängerin.“

Dabei lag ein anstrengender Flug hinter ihr. In vielen Nachtschichten hatte sie rund 6000 Kilometer von Afrika bis in die Nordpfalz zurückgelegt. Nach dieser Kraftanstrengung war der Nachtigall aber keine Ruhepause vergönnt. Vielmehr galt es für sie, sofort unermüdlich zu singen, um das eigene Revier gegen Rivalen abzugrenzen und ein Weibchen anzulocken. Die Nabu-Vogelkundler erwarten jetzt den Kuckuck als nächsten Heimkehrer.

Nachtigall auch in Dörnbach

Auch in Dörnbach wurde bereits eine Nachtigall gehört: „Heute Morgen gegen 5 Uhr ist die erste Nachtigall in der Hügelstraße eingetroffen. Ich habe sie vom Bett aus gehört. Ich bin dann aufgestanden, habe die Balkontür geöffnet, und sie hat in unserem Wiesengarten wunderbar geschlagen“, mailte uns Hildegard Koob am Ostermontag.