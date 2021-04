Das Jagdjahr 2019/2020 hat den Jägern beim Schwarzwild eine Rekordstrecke beschert. Aber auch bei anderen Arten waren die Abschusszahlen hoch. Da drängt sich die Frage auf: Was passiert eigentlich mit dem vielen Wild? Wir haben uns im Donnersbergkreis umgehört.

In Rheinland-Pfalz sind im Jagdjahr 2019/2020 in den Wildnachweisungen der Jagdbehörden 100.072 zur Strecke gebrachte Wildschweine registriert worden. Daran war der Donnersbergkreis mit 2912 gemeldeten Schwarzkitteln beteiligt, die allerdings noch übertroffen wurden von 3469 Rehen. Hinzu kamen 29 Mufflons, 19 Stück Rot- und zwei Stück Damwild. Bei einer solchen Menge drängt sich die Frage nach deren Verbleib natürlich geradezu auf.

Rehmedaillons, Hirschragout und Wildschweinbraten gelten allgemein als Delikatessen – vor allem, wenn diese Gerichte von Gastronomen mit Beilagen aus der Region angeboten werden. Aber auch in privaten Haushalten weiß man seit langem die Vorzüge des Bio-Produkts Wildfleisch zu schätzen – Tendenz steigend. Insbesondere ernährungsbewusste Menschen haben, nicht zuletzt irritiert von Massentierhaltung und Schlachthausskandalen, diese Alternative zu Rind- und Schweinefleisch entdeckt. Wie aber finden Angebot und Nachfrage für Wildbret zusammen?

Vielfach geben Jäger, die nur gelegentlich ein Wildschwein oder ein Reh erlegen, das frische Wildbret am Stück oder grob in Rücken, Keulen und Blätter „zerwirkt“ an Interessenten in ihrem persönlichen Umfeld ab. Wenn gewünscht, werden diese Teile oft auch küchenfertig portioniert. Aufgrund seiner Ausbildung gilt der Jäger lebensmittelrechtlich als „kundige Person“. Überdies ist durch strenge Vorschriften und Kontrollen sichergestellt, dass nur gesundes und hygienisch einwandfreies Wildbret weitergegeben wird.

Nachfrage eingebrochen

Soweit, so normal. Doch dort, wo Wild in größeren Mengen anfällt, müssen andere Absatzwege beschritten werden. Wegen der coronabedingt in diesem Jahr ausfallenden Großveranstaltungen – wie zum Beispiel das Residenzfest in Kirchheimbolanden – und der über Monate hinweg aufgrund des Lockdowns in der Gastronomie eingebrochenen Nachfrage gibt das Forstamt Donnersberg das erlegte Wild derzeit überwiegend an Inhaber von Jagderlaubnisscheinen und Jagdgäste ab. Was übrig bleibt, geht an die zentrale Sammelstelle des Forstamts Soonwald. Private Interessenten werden nicht bedient, wie Forstamtsmitarbeiterin Corinna Roos der RHEINPFALZ mitteilt.

Im Gegensatz zu den Gastronomen habe er vom Lockdown profitiert, sagt Waldemar Klein, Jäger und Wildbrethändler aus Rockenhausen. Er unterhält einen eigenen Zerlege- und Veredelungsbetrieb. Seine Erzeugnisse - neben Wildfleisch verschiedene Wildwurstsorten (auch in Dosen), Salami und Wildschinken – verkauft er durchweg an private Endverbraucher. Als besondere Spezialitäten hat er Schinken und Bratwurst vom Dachs im Angebot.

Neben dem Verkauf an der Haustür bietet er seine Produkte insbesondere auf dem Wormser Wochenmarkt sowie auf verschiedenen Hof- und Bauernmärkten an. Isolierverpackte Expresslieferungen sind ebenfalls möglich. In Koch- und Zerlegekursen dürfen sich Wildliebhaber und solche, die es werden wollen, von ihm beraten, anleiten und letztlich für Wild begeistern lassen. Klein berichtet nun, bei ihm sei in diesen Monaten die Nachfrage nach Wildbret gestiegen: „Die von den Restaurants ausgesperrten Feinschmecker wollten die Wildspezialitäten dann eben zu Hause auf dem Tisch haben.“

Renate Bickmann, Pächterin eines Münchweilerer Jagdreviers, lässt ihr Wild von einem Otterberger Metzger verarbeiten. Vor ihrer Haustür weist ein Schild auf „Wild aus der Region“ hin. Wenn neues Wildbret oder neue Veredelungsprodukte verfügbar sind, informiert sie ihre Kunden. Wer Bedarf hat, melden sich dann. Sie freue sich aber auch über Neukunden, betont Bickmann. Mit ihren Spezialitäten geht sie auf Frühjahrs-, Oktober- und Weihnachtsmärkte sowie auf andere passende Veranstaltungen – vorausgesetzt, diese fallen coronabedingt nicht aus.

Zuweilen bedient sie sich dabei des „Wildmobils“, eines fahrbaren Wildbretverkaufsstands, den Jäger beim Landesjagdverband (LJV) für solche Zwecke ausleihen können. Außerdem beliefert sie das Restaurant „Mühle am Schlossberg“ in Wartenberg-Rohrbach mit frischem Wild. Bickmann weist auch darauf hin, dass sich Interessenten für Wildbret auf der Webseite des LJV informieren können, welche Jäger und Wildbrethändler Wildbret anbieten.

Kein einheitliches Bild

Die Gastronomie zeigt in Sachen Wild ein eher uneinheitliches Bild. Anja Scharff von der „Mühle am Schlossberg“ gesteht, Corona habe das Restaurant noch voll im Griff. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, auch der seit Jahren gut besuchte „Wilde Sommer-Kochkurs“. Wegen der „Lammwochen“ habe sie zurzeit keine Wildgerichte auf der Speisekarte, ausgenommen die ganzjährig verfügbaren Wildbratwürste mit saisonalen Beilagen.

Jörg Maier vom „Seehaus Forelle“ am Eiswoog bei Ramsen hingegen kann sich nicht beklagen. Sein Restaurant laufe gut, und wenn Wild auf der Karte steht, werde es bevorzugt gegessen. Ähnlich günstig sieht es bei Ruth Brüggemann-Berg vom „Landhotel Berg“ in Dannenfels aus. Braten, Rücken und Gulasch von Reh und Wildschwein habe sie regelmäßig auf der Karte, momentan auch in Kombination mit Kastanien. Gelegentlich könne sie auch Mufflon servieren.