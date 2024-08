Die SG Münchweiler/Langmeil ist mit zwei Remis in die neue Saison der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg gestartet und gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim Bezirksliga-Absteiger SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkichen. Der peilt drei Punkte an, was auch Offensivakteur Pascal-Maurice Trepke betont.

Ein lupenreiner Hattrick. Drei Tore binnen acht Minuten. Das gelingt nur wenigen Stürmern in der Fußball-A-Klasse - vor allem in dieser kurzen Zeitspanne. Auch Pascal-Maurice Trepke war selbst überrascht,