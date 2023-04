Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltet der Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein am Wochenende wieder sein Reit- und Springturnier. Seit über 50 Jahren findet das Turnier am zweiten Juli-Wochenende Am Fohlenhof in Standenbühl statt. Etwa 350 Nennungen liegen vor.

Am Samstag ab 8 Uhr finden die Dressurprüfungen vom Dressurwettbewerb bis zur Dressurprüfung der Klasse L statt. Am Sonntag können sich Springreiter ab 8.30 Uhr beim Springreiterwettbewerb