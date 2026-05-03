Der Reitertag in Standenbühl am 1. Mai hat eine lange Tradition. Auch diesmal klappt alles wie am Schnürchen. Der Blick der Organisatoren geht schon nach vorne.

Der traditionelle Reitertag des Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrvereins am 1. Mai lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Reiter sowie viele Besucher auf das Reitgelände in Standenbühl. Trotz eines etwas kleineren Starterfeldes als im Vorjahr konnte die Veranstaltung mit insgesamt 144 Starts überzeugen und bot den ganzen Tag über abwechslungsreichen und spannenden Reitsport.

Die Turnierleiterinnen Jella Andrea Rottner und Delia Albrecht erklärten dazu, dass der leichte Rückgang der Teilnehmerzahlen nicht ungewöhnlich sei: „Gerade wenn der 1. Mai auf ein verlängertes Wochenende fällt, sind erfahrungsgemäß weniger Reiter am Start, da viele die Zeit für Urlaub nutzen.“ Der guten Stimmung beim Reitertag tat dies jedoch keinen Abbruch – im Gegenteil.

„Jump and Run“ ein Höhepunkt

Von den frühen Morgenstunden an herrschte reger Betrieb auf dem Turniergelände. Besonders die Nachwuchsreiter standen erneut im Mittelpunkt. Im Führzügelwettbewerb sammelten die jüngsten Teilnehmer erste Turniererfahrungen und meisterten ihren Auftritt vor Publikum mit Bravour. Auch in den weiteren Prüfungen – vom Reiterwettbewerb bis hin zum Stilspringen der Klasse A – zeigten die Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen ihr Können.

Ein besonderer Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder das „Jump and Run“. Der Teamwettbewerb sorgte zur Mittagszeit für beste Unterhaltung und begeisterte Teilnehmer wie Zuschauer gleichermaßen. „Das Jump and Run bleibt für uns der stimmungsvollste Wettbewerb des Tages“, so Rottner.

Wichtiges Bodenpflege-Team

Neben dem Sport spielte auch das Miteinander eine große Rolle. „Es war eine sehr gute Stimmung auf dem Platz. Viele Reiter sind nach ihren Starts geblieben, haben gemeinsam gegessen und sich mit anderen Vereinen ausgetauscht“, berichtete Rottner. Auch hinter den Kulissen lief alles rund: Sowohl die Helfer am Platz als auch das Team in der Gastronomie trugen mit großem Engagement zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Ein wichtiger Faktor für den reibungslosen Ablauf war zudem das Bodenpflege-Team, das den ganzen Tag über für optimale Bedingungen auf dem Reitplatz sorgte. So konnten alle Prüfungen unter besten Voraussetzungen stattfinden. Erfreulich war auch die starke Beteiligung vereinseigener Reiter, insbesondere im Nachwuchsbereich, die mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam machten.

Voltigierturnier kommendes Wochenende

Mit Blick in die Zukunft möchte der Verein an der langen Tradition des Reitertags festhalten, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht. „Wir werden unser breitensportliches Angebot weiterhin regelmäßig anpassen und neben bewährten Wettbewerben auch immer wieder neue Ideen einbringen“, kündigte Rottner an. Dabei soll der Reitertag nicht nur sportliche Plattform sein, sondern weiterhin ein Ort der Begegnung bleiben – für Reiter, Vereine und auch für Besucher ohne direkten Bezug zum Pferdesport. Der Reitertag in Standenbühl zeigte somit einmal mehr, dass er weit mehr ist als ein reines Turnier: ein lebendiges Fest des Reitsports und der Gemeinschaft.

Auch der Blick richtet sich bereits nach vorne: Am kommenden Wochenende, dem 9. und 10. Mai, freut sich der Verein auf das Voltigierturnier in Standenbühl und hofft erneut auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher. „Wir freuen uns schon jetzt auf ein weiteres schönes Turnierwochenende mit vielen Gästen“, so die Vorsitzende Desiree Pohlmann.