Einen ganz besonderen Abend verspricht die Protestantische Kirchengemeinde Marnheim für Samstag, 29. Juni. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einem Reinhard-Mey-Konzert in der Kirche. Pfarrer Michael Mai, früher in Marnheim tätig, jetzt Pfarrer für Popularmusik im Dekanat, und der Marnheimer protestantische Kirchenchor singen Lieder des bekannten Berliner Musikers. Sofie Bender begleitet am Klavier, Tobias Roos am Schlagzeug. Die Gesamtleitung hat Doris Bender.

Nach dem Konzert verwandelt sich der Hof der Grundschule in eine Feier-und Tanzfläche, komplett in Weiß, zu einer „Weißen Nacht“. DJ Cee-Di Mar sorgt für Musik. Dir Organisatoren wünschen sich, dass auch die Besucher in weißer Kleidung erscheinen. Geboten werden kleine Speisen, Getränke und sommerliche Cocktails. Auch an die Fußball-Fans hat die Kirchengemeinde gedacht: Sollte die deutsche Nationalmannschaft an diesem Abend spielen, wird das Spiel in der Kirche gezeigt – vielleicht hilft’s ja ...