Drei Klavierkonzerte gibt es dieses Jahr wieder in der Reihe „Musiken in Kirchheimbolanden“. Zu Gast sind die Preisträger der Telekom Beethoven Competition 2025.

Konzerte mit den drei Gewinnern des im vergangenen Dezember in Bonn ausgetragenen Klavierwettbewerbs werden im April, Mai und Oktober veranstaltet. Das erste Klavier-Recital gibt es am Sonntag, 19. April.

Zu Gast ist der Saarländer Jonas Stark. Seit Moritz Winkelmann 2015 ist der Pianist der erste Deutsche, der bei der Telekom Beethoven Competition Preisträger wurde. Der 1998 geborene Musiker gewann zuvor bereits Wettbewerbe in Hongkong, Wien und Dortmund, München und Leipzig und erhielt zwei Mal den Sonderpreis des Saarlandes für herausragende solistische Leistungen.

Sein Erststudium absolvierte er bei Professor Thomas Duis an der Hochschule für Musik Saar. Nach dem Bachelor folgte an der Royal Academy of Music in London sein Masterstudium und das Professional Diploma bei Professor Ian Fountain. 2025 schloss er sein Konzertexamen bei Professor Roland Krüger an der Musikhochschule Hannover ab. Hier hat Jonas Stark auch einen Lehrauftrag für Klavier inne. Stark gewann den dritten Preis der Telekom Beethoven Competition Bonn 2025 und erhielt zudem die Auszeichnung für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werkes.

Kommt im Mai in die Stadthalle an der Orangerie: Seth Schultheis. Foto: Deutsche Telekom AG/Norbert Ittermann

Das zweite Konzert der Reihe folgt am Sonntag , 31. Mai. Zu erleben ist dann Seth Schultheis, der den ersten Preis des Wettbewerbs gewann. Der im Jahr 2000 geboren Pianist stammt aus den USA und lebt zurzeit in London. Sein Klavierstudium absolvierte er an der Manhattan School of Music in New York und an der Royal Academy of Music in London. Auch er hat bereits mehrere Internationale Wettbewerbe gewonnen. Er wurde in das prestigeträchtige Aspen Contemporary Ensemble aufgenommen, wo er diesen Sommer als Stipendiat mit den Dirigenten Timothy Weiss und Donald Crockett Werke des 20. und 21. Jahrhunderts spielen wird.

Am Sonntag, 25. Oktober, stellt sich Amir Ron vor. Der Pianist aus Israel wurde 2001 geboren und ist Absolvent der Juilliard School, New York, wo er 2025 den Master machte. Zuvor hatte er am Givatayim-Konservatorium und an der Buchmann-Mehta School of Music in Tel Aviv studiert. Amir Ron ist zweiter Preisträger des Beethoven-Wettbewerbs und erhielt den Publikumspreis.

Amir Ron aus Israel gibt im Oktober ein Konzert in Kirchheimbolanden. Foto: Deutsche Telekom AG/Norbert Ittermann

Auf dem Programm der drei Pianisten stehen die vertrauten Namen Beethoven, Chopin, Debussy, Schumann sowie Bartók und Ligeti. Hinzu kommen Werke von Erwin Schulhoff (1894-1942) und den US- Komponisten Timo Andres ( Jahrgang 1985) und Ned Rorem (1923-2022).

Die Konzerte finden jeweils im Ostflügel der Orangerie an der Stadthalle Kirchheimbolanden statt. Beginn ist 18 Uhr. Karten gibt es im RHEINPFALZ-Ticketservice (online unter www.rheinpfalz.de/ticket, für Card-Inhaber günstiger) und an der Abendkasse. Unter www.rheinpfalz.de/gewinnen verlosen wir für jedes Konzert Tickets.