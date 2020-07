Wie die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden mitteilt, wurden zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 3.30Uhr, in der Marnheimer Straße in Bolanden an einem Pkw zwei Reifen plattgestochen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06352 911-0 zu melden.